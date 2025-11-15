CEO da Nvidia: 'Todos deveriam usar esse tipo de IA — é gratuita e pode ensinar qualquer coisa'

Jensen Huang, CEO da Nvidia, acredita que quase todas as pessoas podem se beneficiar de uma nova ferramenta de aprendizado: um tutor de inteligência artificial.

Em entrevista ao programa do YouTube Huge Conversations, de Cleo Abram, Huang afirmou que usa diariamente um tutor de IA para expandir seus conhecimentos.

"Se há uma coisa que eu encorajaria todos a fazer, é conseguir um tutor de IA agora mesmo", disse ele. As informações são da CNBC Make It.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

IA ainda pouco conhecida no Brasil

O executivo recorre ao Perplexity, um mecanismo de busca baseado em IA, que ele considera uma ferramenta "realmente útil".

Ele destacou que esse tipo de tecnologia pode auxiliar no aprendizado de diversos temas, como biologia digital. Outras plataformas, como a Sizzle e o Khanmigo, da Khan Academy, também oferecem serviços de tutor virtual para usuários.

A promessa das IAs educacionais vai além do ensino tradicional: essas ferramentas podem ajudar a programar, escrever, analisar e raciocinar, tornando o aprendizado mais acessível e personalizado. "Tudo isso vai fazer você se sentir empoderado, e acho que esse será o nosso futuro", disse Huang.

No entanto, ele reconhece que a tecnologia ainda apresenta falhas, como erros factuais, e deve ser utilizada como suporte, não como substituta do trabalho humano.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

IA: uma aliada ou uma ameaça ao emprego?

A popularização da inteligência artificial levanta questionamentos sobre o impacto no mercado de trabalho.

Uma pesquisa da Gallup de agosto de 2024 revelou que 75% dos americanos temem que a tecnologia substitua empregos humanos. Já um estudo da McKinsey, publicado em 2023, estima que a IA poderá automatizar até metade das atividades profissionais até 2030.

O cenário descrito pelo chefe do departamento de IA da Microsoft, Mustafa Suleyman, em seu livro The Coming Wave, aponta para um crescimento econômico impulsionado pela IA, mas alerta que muitos profissionais precisarão se reinventar.

"Ela nos tornará mais inteligentes e eficientes por um tempo, mas é fundamentalmente substitutiva de mão de obra", escreveu.

Huang discorda dessa visão. Ele argumenta que estar cercado por profissionais altamente qualificados nunca o fez se sentir dispensável, mas sim mais confiante para assumir desafios maiores.

Para ele, o mesmo acontece com a IA: "Se todos estivermos cercados por super IAs especializadas, como isso nos fará sentir? Nos sentiremos empoderados e confiantes."

Tenha uma carreira à prova do futuro

"De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

Automatizar tarefas repetitivas. ⁣

Personalizar sua abordagem profissional. ⁣

Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣

Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣

Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui."