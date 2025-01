Por R$ 37, esse é o ‘primeiro passo’ para ingressar em uma das carreira mais valorizadas do mercado

O volume de dados disponíveis para as empresas cresceu de forma exponencial. Segundo estudos de consultorias globais, o mercado de Business Intelligence (BI) deve superar a casa dos bilhões de dólares até 2030, impulsionado pela necessidade de tomadas de decisão mais rápidas e baseadas em fatos.

Para os profissionais, isso significa oportunidades de carreira cada vez mais atrativas e salários competitivos — principalmente para quem domina as principais ferramentas e conceitos do segmento.

Mas, independentemente da área de atuação, saber extrair, organizar e transformar dados em insights pode ser o grande diferencial para conquistar uma carreira de sucesso, alavancar resultados e se destacar no mundo corporativo.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se uniu à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência de Mercado, um treinamento virtual que revelará as principais estratégias de BI para quem deseja seguir carreira em uma das áreas mais promissoras e valorizadas do momento.

Por que o mercado precisa de profissionais em Inteligência de Mercado

Enquanto muitas áreas sofrem com retração, o BI mantém forte demanda devido ao seu papel estratégico na tomada de decisões.

Isso porque as empresas que implementam soluções de Inteligência de Mercado conseguem identificar tendências antes dos concorrentes, ajustar produtos com mais rapidez e otimizar custos com precisão.

Não à toa, pesquisas apontam que o salário de especialistas em BI é hoje um dos mais altos do mercado. Por outro lado, a oferta de profissionais qualificados ainda é escassa.

Isso significa uma janela de oportunidades para quem deseja se especializar, garantindo não apenas vantagem competitiva no mercado de trabalho, mas também a possibilidade de crescimento acelerado na carreira.

Veja o conteúdo do Pré-MBA em Inteligência de Mercado da EXAME e Saint Paul

O Pré-MBA em BI da EXAME e Saint Paul foi pensado para que os alunos conheçam cases reais de empresas e profissionais que obtiveram sucesso ao implementar essa estratégia na tomada de decisões no mercado.

Além disso, as aulas visam aprofundar o que há de mais relevante em ferramentas e conceitos de dados, preparando o aluno para enxergar oportunidades que muitas vezes passam despercebidas pelas análises tradicionais.

Todo o conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em 4 aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), misturando fundamentos teóricos e práticos.

E não há barreiras para acompanhar essa imersão: o Pré-MBA em BI pode ser assistido de qualquer lugar do mundo. Além disso, os alunos receberão um certificado de participação assinado pela Saint Paul.

Garanta a sua vaga agora mesmo clicando aqui.

Conheça um pouco mais sobre tudo que você acompanhará nas 4 aulas:

Aula 1: conceitos introdutórios do BI e por que ele é top 3 estratégias mais importantes para a sua vida profissional

Por que o BI desponta como uma das áreas mais valorizadas no mercado global;

Como os dados se tornaram recurso estratégico para empresas de todos os portes;

Oportunidades de crescimento para profissionais especializados.

Aula 2: mergulho no mundo dos dados — tudo que você precisa saber

Principais fontes de dados e como coletá-los de forma eficiente;

Ferramentas e metodologias usadas por grandes empresas para analisar métricas;

Como traduzir números em insights que impulsionam a tomada de decisão.

Aula 3: tudo que você precisa saber para estruturar sua carreira em Inteligência de Mercado

Mapeamento de possibilidades de atuação na área (analista, consultor, gestor etc.);

Cases de sucesso de profissionais que conquistaram destaque aplicando BI no dia a dia;

Dicas de desenvolvimento para crescer rapidamente na carreira.

Aula 4 (ao vivo): como dar o próximo passo rumo à especialização em BI

Sessão de perguntas e respostas interativa com a professora Hanna Arruda , especialista que já trabalhou com marcas como Coca-Cola, Heineken e Nestlé;

Estratégias práticas para conquistar vagas e oportunidades em Inteligência de Mercado;

Plano de ação para turbinar sua trajetória profissional.

Bônus e vantagens exclusivas

Quem garantir uma vaga no Pré-MBA de Inteligência de Mercado também terá acesso a um pacote de benefícios que inclui:

1 ano de acesso ao EXAME Pass : trilhas de educação personalizadas, livros digitais, reportagens exclusivas e um clube de vantagens que inclui cashback em compras;

Certificado exclusivo : emitido pela EXAME e Saint Paul, agregando ainda mais valor ao seu currículo;

Contato direto com especialistas : última aula ao vivo, permitindo interação e networking para acelerar sua trajetória profissional.

O treinamento está disponível por um valor simbólico de R$ 37. Trata-se de um investimento baixo considerando as oportunidades que o mercado de BI tem a oferecer, com vagas em alta e salários competitivos.

Por isso, se você deseja acompanhar essa evolução e se tornar um profissional requisitado, o Pré-MBA em Inteligência de Mercado da EXAME e Saint Paul é a maneira mais prática de começar.

Não deixe essa oportunidade passar. Faça parte do seleto grupo de profissionais que desejam impulsionar resultados e conquistar posições de destaque.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA DE MERCADO E ATINGIR NOVOS PATAMARES NA CARREIRA