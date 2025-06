CEO da Amazon alerta: IA pode causar demissões em massa

A Amazon alertou seus funcionários que o avanço da inteligência artificial (IA) deverá levar à redução de vagas na área corporativa nos próximos anos. A sinalização foi feita pelo próprio CEO da companhia, Andy Jassy, em um memorando enviado aos colaboradores nesta terça-feira, segundo reportagem do Financial Times.

No comunicado, Jassy afirmou que a empresa está ampliando o uso de IA em várias áreas, especialmente na operação logística, com o objetivo de reduzir custos. Segundo ele, a maior adoção dessa tecnologia significa que algumas funções deixarão de existir, enquanto outras, de natureza diferente, devem ser criadas.

“Precisaremos de menos pessoas fazendo alguns dos trabalhos que são realizados hoje, e mais pessoas em outros tipos de funções”, disse Jassy no documento. O executivo afirmou ainda que, embora seja difícil prever exatamente o saldo desse movimento, a expectativa é de que haja redução no quadro corporativo da empresa nos próximos anos.

O alerta vem em meio à pressão de investidores sobre as grandes empresas de tecnologia para que elas demonstrem como os investimentos bilionários em IA podem gerar ganhos de eficiência. No caso da Amazon, além desse desafio, a companhia também enfrenta riscos ligados à política comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As ações da Amazon acumulam queda de aproximadamente 2,5% neste ano. A empresa, com sede em Seattle, planeja investir cerca de US$ 100 bilhões no atual exercício fiscal, com a maior parte dos recursos destinada à infraestrutura de IA.

A Amazon disputa espaço com Google e Microsoft na corrida pelo desenvolvimento de soluções de inteligência artificial e no fortalecimento da sua principal fonte de lucro operacional, a divisão Amazon Web Services (AWS).

Em 2023, a empresa já havia cortado 27 mil postos de trabalho em duas grandes rodadas de demissões. Em 2024, a AWS também cortou centenas de vagas. No ano passado, Jassy defendeu que a companhia deveria adotar uma estrutura mais enxuta, reduzindo níveis de gerência e eliminando burocracias.

Executivos de outras big techs, no entanto, têm sido mais cautelosos ao atribuir os cortes de empregos diretamente ao avanço da IA. No mês passado, a Microsoft reduziu 3% de sua força de trabalho global.

Apesar das demissões, a empresa nega que os cortes estejam diretamente ligados à IA. Entretanto, seu CEO, Satya Nadella, já afirmou publicamente que uma parcela significativa do código atualmente em desenvolvimento na empresa é gerada por softwares de inteligência artificial.