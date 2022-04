Catho adere ao home office definitivo e tem vagas abertas para tecnologia

A Catho, empresa brasileira que conecta empresas e candidatos a vagas de emprego, anunciou que irá manter suas operações em home office definitivo. Com a decisão, a Catho afirma que nenhum dos mais de 650 funcionários precisará voltar ao escritório.

Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022

Alinhado com essa transição definitiva para o trabalho remoto, a Catho anuncia que possui 22 vagas de emprego para o seu time de tecnologia. As vagas são para candidatos de todo Brasil.

Dessas mais de 20 vagas disponíveis para trabalhar de forma remota, a maioria são para atuar na área de Desenvolvimento. Os cargos disponíveis vão desde Tech Lead até Coordenador de Recrutamento e Seleção.

Também há oportunidades para trabalhar nas áreas de Produtos, B2B, B2C, Gente & Gestão e Administrativo Financeiro.

A Catho não informa a faixa salarial das posições ofertadas, mas oferece diversos benefícios para seus funcionários, como assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio creche, folga no dia do aniversário, cartão multibenefícios, entre outros.

Embora o regime seja 100% home office, os colaboradores terão que comparecer ao escritório em momentos pontuais, assegurando ao menos um encontro presencial por trimestre para encontros estratégicos, considerando a autonomia da liderança para o desenho das atividades em suas áreas.

“O trabalho remoto vem funcionando super bem aqui na Catho, o que só reforça como temos um ambiente colaborativo, ágil e diverso, onde as pessoas são livres para serem quem são, com o apoio de tecnologia de ponta. Com isso, também podemos ampliar ainda mais as nossas contratações, podendo contar com colaboradores de todo o país, além de dar a liberdade do nosso time optar trabalhar de qualquer lugar do Brasil”, declara Patricia Suzuki, CHRO da Catho.

Como se inscrever

As inscrições para o processo seletivo da Catho podem ser feitas no site oficial da empresa.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.