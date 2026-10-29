91% dos especialistas em aprendizagem afirmam: continuar estudando é essencial para a carreira

A formação profissional não termina com o diploma ou a conquista do primeiro emprego. À medida que as exigências das empresas mudam, profissionais precisam atualizar conhecimentos, desenvolver novas habilidades e encontrar maneiras de aplicar o que aprendem no trabalho.

Para quem busca crescer na carreira, estudar continuamente deixou de ser uma atividade restrita a momentos de transição.

Um relatório do LinkedIn Learning, aponta que 91% dos profissionais de aprendizagem e desenvolvimento ouvidos consideram que o aprendizado contínuo é mais importante do que nunca para o sucesso profissional.

A conclusão acompanha mudanças no mercado de trabalho, onde novas tecnologias e formas de organização alteram as competências exigidas em diferentes funções.

A inteligência artificial generativa é um exemplo: além de aprender a utilizar ferramentas, profissionais precisam avaliar resultados, reconhecer limitações e entender como incorporá-las às próprias atividades.

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Aprender precisa ter um objetivo claro

A oferta de cursos, vídeos e conteúdos gratuitos facilita o acesso ao conhecimento, mas a quantidade de opções pode dificultar a escolha do que estudar.

Antes de se matricular em uma formação, vale identificar quais habilidades são necessárias para a função atual ou para o próximo passo profissional.

Quem deseja assumir uma posição de liderança, por exemplo, pode priorizar comunicação, gestão de equipes e análise de indicadores.

Já quem pretende trabalhar com dados pode buscar conhecimentos técnicos e prática com ferramentas de análise. O ponto de partida é entender a distância entre as competências atuais e aquelas exigidas pelo objetivo desejado.

Essa avaliação evita que o desenvolvimento profissional se transforme em uma coleção de certificados sem aplicação concreta.

Uma formação tende a ser mais útil quando oferece oportunidades de praticar, resolver problemas e produzir resultados que possam ser demonstrados no trabalho.

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Competências técnicas e humanas precisam caminhar juntas

O avanço da inteligência artificial reforça a necessidade de combinar conhecimentos técnicos com habilidades humanas.

Entender o funcionamento básico das ferramentas digitais pode ampliar as possibilidades de atuação, enquanto pensamento crítico, criatividade e comunicação ajudam a avaliar informações e tomar decisões.

O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, coloca IA e big data entre as competências com expectativa de crescimento mais rápido até 2030.

Pensamento analítico, resiliência, flexibilidade e liderança também aparecem entre as habilidades valorizadas pelos empregadores.

Isso não significa que todo profissional precise dominar todas as novidades. A prioridade é selecionar conhecimentos relevantes para a própria área e aprender a utilizá-los em situações reais.

Como transformar estudo em avanço profissional

Para manter uma rotina de aprendizagem, uma alternativa é reservar períodos curtos e regulares para estudar que encaixem na sua rotina atual.

Cursos, leituras, projetos práticos e conversas com colegas mais experientes podem se complementar, desde que estejam ligados a uma meta.

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Aplicar o conteúdo logo após aprendê-lo ajuda a identificar dúvidas e perceber o que precisa ser aprofundado.

Concluir uma formação é um marco, mas conseguir executar uma atividade melhor, assumir novas responsabilidades ou resolver um problema com mais autonomia são sinais mais concretos de desenvolvimento.