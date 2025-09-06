Cargo em marketing é um dos que mais crescem no Brasil, segundo relatório do LinkedIn

O mercado de trabalho brasileiro tem passado por mudanças, impulsionado pela adoção de novas tecnologias com base em IA e por demandas emergentes. Segundo o relatório Empregos em Alta 2025, do LinkedIn, a profissão de especialista em geração de leads desponta como uma das carreiras de crescimento mais acelerado nos últimos três anos.

Essa função, ligada ao setor de marketing, reflete uma transformação estratégica no modo como as empresas atraem e engajam clientes em um cenário cada vez mais competitivo.

O que faz o especialista em geração de leads?

O especialista em geração de leads é responsável por identificar e atrair potenciais clientes para produtos ou serviços. Para isso, utiliza estratégias de pesquisa de mercado, análise de dados e ferramentas digitais, como plataformas de CRM (gestão de relacionamento com o cliente), automação de marketing e redes sociais. Além de prospectar contatos, esse profissional tem como missão nutrir relacionamentos com os leads, qualificando-os para se tornarem clientes em potencial.

ESSE TREINAMENTO VIRTUAL MOSTRA COMO SE TORNAR UM GESTOR DE MARKETING – PARA GARANTIR UMA VAGA, CLIQUE AQUI

Entre as competências mais comuns do cargo estão o email marketing, criação de campanhas segmentadas e o uso de estratégias de marketing B2B (negócios entre empresas). O objetivo é gerar resultados que não apenas aumentem a base de clientes, mas que fortaleçam a presença digital das marcas, otimizando o retorno sobre investimento (ROI).

Por que o cargo está em alta?

A crescente digitalização dos negócios e a ampliação do uso de tecnologias, como a inteligência artificial, impulsionaram a demanda por especialistas nessa área. Empresas buscam profissionais capazes de entender o comportamento do consumidor e de criar campanhas personalizadas que atendam às suas necessidades.

De acordo com o relatório, o mercado prioriza profissionais que conseguem combinar análise de dados com criatividade, otimizando recursos e ampliando as taxas de conversão. Além disso, o aumento no uso de ferramentas de automação para gerenciar leads e campanhas tem tornado o papel desse especialista essencial para empresas que desejam se manter competitivas.

Perfil profissional e crescimento no Brasil

No Brasil, o especialista em geração de leads tem se destacado em setores como seguros, tecnologia e informação, refletindo a crescente importância da estratégia digital nessas áreas. Segundo dados do LinkedIn, São Paulo é a cidade que mais contrata esses profissionais; 2/3 das vagas disponíveis são remotas.

QUER SE TORNAR O LÍDER DE MARKETING DO FUTURO? ESSE TREINAMENTO DA EXAME + SAINT PAUL TE MOSTRA.

A carreira exige habilidades como pesquisa de mercado, criação de personas (representações do cliente ideal) e desenvolvimento de conteúdos atrativos, como e-books e webinars, que funcionam como "ímãs de leads". Além disso, há uma grande demanda por capacidade de análise de métricas, como taxas de conversão e custo por lead, para melhorar continuamente os resultados das campanhas.

Tendências e desafios

O relatório também aponta que o especialista em geração de leads deve estar em constante aprendizado, adaptando-se às rápidas mudanças no mercado e dominando novas tecnologias e ferramentas de marketing digital.

Dentre os principais desafios da área, destacam-se a personalização das interações com potenciais clientes e a gestão eficiente do funil de vendas, etapas que envolvem desde a identificação do público-alvo até o momento da compra.

Com o mercado cada vez mais competitivo, essa profissão surge como uma oportunidade para quem deseja desenvolver uma carreira no marketing. O especialista em geração de leads adapta-se às mudanças e direciona tendências, impactando diretamente o sucesso das empresas.

CONHEÇA AS MELHORES ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA POTENCIALIZAR A PERFORMANCE DE SUAS CAMPANHAS.

Conheça o marketing à prova de futuro

Profissionais que dominam marketing baseado em dados, automação e psicologia do consumidor não apenas aumentam o ROI de campanhas, mas também se tornam indispensáveis em qualquer organização. Essas habilidades são diferenciais que permitem alcançar novos patamares de desempenho, destacando-se no mercado competitivo.

No mundo do marketing, o sucesso não é fruto do acaso — é resultado de planejamento estratégico e execução precisa. Pensando nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma cadeira na liderança de marketing.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender a transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento, liderar estratégias de branding e performance e impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.