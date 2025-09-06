'Não sei como contaremos a nosso filho', diz casal com startup que usa IA para criar conteúdo adulto

A decisão de abandonar um emprego estável e bem remunerado para empreender é uma das mais desafiadoras na trajetória profissional de qualquer um.

Foi exatamente esse o dilema enfrentado por Michael Albertshauser, que, após anos conciliando uma jornada dupla entre sua startup e seu trabalho em tempo integral, percebeu que a única forma de fazer sua empresa prosperar era dedicar-se exclusivamente a ela.

Sua transição, no entanto, não foi simples e exigiu planejamento financeiro, redefinição de prioridades e até mesmo uma pausa forçada por questões de saúde. As informações foram retiradas do Business Insider.

Junto de sua esposa, eles sempre souberam o nicho onde queriam trabalhar: conteúdo adulto. Em 2019, eles notaram que havia uma lacuna muito grande no mercado de audiolivros, que não tinha quase nenhum material voltado para casais ouvirem juntos.

Foco no nicho

A partir disso, eles fundaram a Bloom Stories e ideia cresceu rapidamente. No primeiro mês após a implementação de um modelo de assinatura, a empresa gerou US$ 700 em receita.

Hoje, a empresa conta com um catálogo de mais de 1.000 histórias e uma base de usuários majoritariamente feminina (64%). Desde 2022, a audiência cresceu muito, com um aumento de 50% no número de ouvintes em relação à 2023.

O potencial da plataforma era evidente, mas o casal ainda administrava a startup como um projeto paralelo: enquanto ele trabalhava em uma grande empresa de tecnologia, Hannah ainda mantinha seu negócio de design. Bloom Stories foi financiada inteiramente pelas finanças pessoais e economias do casal.

No entanto, à medida que a empresa ganhou tração, os desafios aumentaram e ambos pediram demissão de seus respectivos empregos.

IA como motor de experiências imersivas

A Bloom Stories não apenas inovou no mercado de audiolivros de conteúdo adulto, mas também adotou inteligência artificial como uma peça-chave para transformar a experiência do usuário.

Em setembro de 2024, a empresa lançou o Bloom Chat, um recurso proprietário que permite aos assinantes interagirem, por meio de texto e voz, com seus personagens favoritos da plataforma. A plataforma funciona como um aplicativo de troca de mensagens que é capaz, também, de enviar áudios para o usuário.

A adoção de IA está redefinindo a maneira como o entretenimento adulto é consumido, oferecendo experiências altamente personalizadas e interativas. Com o Bloom Chat, os usuários podem manter diálogos realistas e dinâmicos com os protagonistas das histórias presentes no serviço, tornando o consumo de conteúdo mais imersivo.

“O objetivo é explorar novas formas de engajamento e criar experiências inéditas dentro do universo do áudio de conteúdo adulto,” explicou Michael, à Maddyness.

A IA como diferencial competitivo no entretenimento digital

A inteligência artificial tem sido amplamente adotada na indústria do entretenimento, desde roteirização de conteúdo até a criação de interações mais profundas com o público.

No caso da Bloom Stories, a IA não só melhora a experiência dos assinantes, como também ajuda a otimizar a produção de conteúdo, tornando o fluxo de trabalho mais ágil e eficiente.

E isso vale para empresas de qualquer setor. A integração de ferramentas de inteligência artificial pode aumentar a produtividade e a lucratividade de qualquer organização que souber utilizá-las.

