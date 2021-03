Buffett revela o hábito secreto para se tornar realmente bem-sucedido

Sabe qual foi uma das maiores lições que Bill Gates já aprendeu com o investidor Warren Buffett? Saber priorizar o seu tempo.

O cofundador da Microsoft escreveu em seu LinkedIn: “Não importa quanto dinheiro você tenha, você não consegue comprar mais tempo. Só existe 24 horas no dia de todo mundo. Warren tem uma percepção apurada disso. Ele não deixa seu calendário ficar cheio de reuniões inúteis”.

E o segredo para administrar o tempo parece ser um dos conselhos favoritos de Buffett, que já deixou registrado em uma de suas famosas cartas anuais aos investidores: “A diferença entre pessoas de sucesso e pessoas realmente bem-sucedidas é que as pessoas realmente bem-sucedidas dizem não para quase tudo”.

Não é falar não para tudo, mas para quase tudo. Ou seja, saber administrar e priorizar demandas. Quanto mais um profissional cresce na carreira, mais responsabilidades ele irá assumir. E sem ter a habilidade de negar os pedidos que não são relevantes ou urgentes, o seu tempo acaba sendo sequestrado por tarefas, reuniões e novos projetos.

Como muitos hábitos, a prática leva a perfeição. Para ser dono da sua agenda e pensar em tempo como o bilionário, um conselho da pesquisadora na Harvard Business School Ashley Whillans é não comprometer toda a sua agenda do futuro. Segundo ela, todos acreditam que terão mais tempo amanhã do que hoje, e isso é uma armadilha pior que ficar checando as redes sociais a todo momento.

O "não" pode ser positivo para a carreira, para a saúde do trabalhador e, se for bem articulado, para as relações de trabalho. Para conseguir equilibrar os pedidos sem perder a elegância (ou o amigo), especialistas recomendam medir sua linguagem e aplicar habilidades de negociação.