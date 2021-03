Os 4 hábitos de Bill Gates que separam os sonhadores dos fazedores

Bill Gates, o bilionário cofundador da Microsoft, sempre tem novos conselhos de carreira para oferecer – inclusive com seus hábitos mais simples.

O bilionário, por exemplo, segue a lei das primeiras coisas. A regra consiste na ideia de que a primeira tarefa que você faz logo de manhã é capaz de influenciar na sua produtividade pelo resto do dia. Para Gates, o dia começa com uma corrida na esteira e alguns vídeos educacionais.

Durante sua gestão na Microsoft, ele pregava a máxima sobre liderança: “Ao olharmos para o próximo século, os líderes serão aqueles que terão o poder de capacitar os outros”. Dá para ver pela sua rotina matinal que ele faz o que prega e está sempre priorizando a capacitação.

Gates tem alguns hábitos bem consistentes que mostram o que separa os sonhadores dos fazedores. De acordo com o site Inc, o caminho do sucesso é sonhar menos e fazer mais.

Enquanto muitos vão contar a história de Gates e apontar que abandonar a universidade foi o momento de virada para seu sucesso, as dicas para seguir os passos do bilionário estão em suas atitudes. Confira quatro delas:

Cultivar sua curiosidade

“Para o estudante curioso, essa é a melhor época, pois sua capacidade de constantemente refrescar seu conhecimento com podcasts ou aulas online é melhor do que nunca”, disse ele em 2019.

Segundo Gates, o aprendizado constante e ter uma mentalidade aberta para novos conhecimentos são as habilidades para se dar bem no futuro. Se você está lendo ou estudando, você também está caminhando para tornar seu sonho em realidade.

Empoderar sua equipe

Essa é a lição de liderança da frase destacada no começo do texto. A questão não é apenas aprender, mas saber capacitar aqueles ao seu redor.

Se você quer um trabalho bem feito, ou tirar projetos do papel, é crucial ter uma equipe que tenha autonomia e esteja bem preparada. E isso não ocorre de um dia para o outro, precisa se tornar um hábito do líder.

Delegar

O próprio Gates já revelou no passado que já teve dificuldade em adquirir esse hábito. Conforme a Microsoft cresceu, ele precisou focar em tarefas diferentes e depositar sua confiança em outras pessoas para fazer o trabalho bem feito.

Pedir ajudar e compartilhar responsabilidades pode impulsionar o seu sucesso. Afinal, se o sonho é grande, não dá para fazer sozinho.

Saber priorizar

Essa lição sobre administração de tempo foi passada de bilionário para bilionário. Gates conta um dos maiores aprendizados que teve com Warren Buffett: “Não importa quanto dinheiro você tenha, você não consegue comprar mais tempo. Só existe 24 horas no dia de todo mundo. Warren tem uma percepção apurada disso. Ele não deixa seu calendário ficar cheio de reuniões inúteis”.

Aprender a priorizar as tarefas é um passo importante para garantir que um projeto se desenvolva ou que uma meta seja cumprida no prazo. De acordo com a especialista em produtividade do Google, Laura Mae Martin, o planejamento do seu dia ou semana de trabalho deve ser feito com antecedência para evitar desperdício de tempo.