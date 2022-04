BTG Pactual oferece 400 vagas de emprego

O BTG Pactual (BPAC11), maior banco de investimentos da América Latina, está com vagas abertas, remotas e presenciais, para profissionais de diversas áreas. São mais de 400 posições a serem preenchidas, sendo 163 em tecnologia. As demais vagas estão distribuídas entre as áreas de varejo (B2C e banco transacional), B2B, compliance, marketing e outras.

O foco é atrair talentos dispostos a participar do processo de digitalização do mercado financeiro brasileiro, explica Eduardo Besser, sócio do BTG Pactual e responsável pela área de recrutamento e seleção do banco.

“Buscamos profissionais que combinem a parte técnica com motivação, dedicação e vontade de fazer parte da transformação do mercado financeiro brasileiro em um ambiente empreendedor e meritocrático. Esta busca de talentos não se limita ao eixo Rio-São Paulo. Atualmente, também temos posições remotas e em nossos escritórios regionais”, afirma Besser.

As primeiras etapas do processo seletivo começam em abril, e as inscrições são online. Entre as posições disponíveis no momento, 40% são direcionadas para profissionais das áreas de tecnologia, para vagas de nível júnior, pleno e sênior.

Os interessados devem se inscrever no site de carreiras do BTG Pactual, no https://jobs.kenoby.com/btgpactual, onde também podem verificar os detalhes e nível hierárquico para cada vaga.

