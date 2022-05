Instituto PROA, no Rio, tem mais de 2 mil vagas abertas para jovens

O Instituto PROA está com 2 mil vagas abertas para um curso profissionalizante, voltado para jovens de baixa renda do Rio de Janeiro.

O curso promete, além de treinamentos e mentorias para aperfeiçoar as habilidades profissionais desses jovens, conectar esses novos profissionais às vagas de emprego.

Para participar é preciso ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e morar no Estado do Rio de Janeiro. As inscrições vão até o dia 26 de julho.

Na Plataforma PROA, os jovens que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas e que buscam seu primeiro emprego, têm acesso gratuito a 100 horas de aulas com orientação e apoio de tutores em encontros semanais ao vivo, às quartas ou quintas-feiras, no melhor horário para o aluno.

A Plataforma PROA oferece módulos de: Autoconhecimento (20 horas), Planejamento de Carreira (20 horas), Projeto Profissional (20 horas), Raciocínio Lógico (20 horas), Comunicação (20 horas).

Ao final, os alunos que concluírem estarão aptos para participarem de processos seletivos para vagas de posições de início de carreira e primeiro emprego.

Todos recebem certificado de conclusão emitido pelo PROA e têm acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado.

E agora, com os números da pandemia em queda no Brasil, o PROA oferece material e estrutura para aqueles que preferem estudar presencialmente.

A parceria entre PROA e P&G permite que os alunos computadores para estudar e tirar dúvidas direto com um monitor. A sala fica na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio e conta com 20 computadores, com acesso à internet. A sala funciona de segunda a sexta, das 10h às 17h.

“A Biblioteca Parque Estadual foi escolhida por ser um espaço que estimula a criatividade do jovem e ser um local de fácil acesso, no centro da cidade. Vimos a necessidade dessa conectividade com nossos alunos, apoiando de perto cada um. Está sendo ainda mais produtivo e tendo grandes resultados com todos os jovens que buscam uma nova oportunidade. Nosso objetivo é construir um grande legado para a cidade, com novos profissionais especializados e prontos para o mercado”, afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.

Além da trilha básica do curso, o PROA oferece cinco trilhas técnicas patrocinadas por diferentes empresas, onde os alunos podem aprender Análise de Dados (patrocinado pelo iFood), Varejo (Via - Fundação Casas Bahia), Administração (P&G), Logística (P&G), UX Design (Accenture) e Promoção de Marcas (BRF).

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa ajudando a inserir os jovens formados no mercado de trabalho.

"Acreditamos que quanto maior a capacitação, maior a produtividade e a competitividade do Estado no mercado de trabalho. Por isso achamos tão importante essa iniciativa para os jovens", explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinícius Farah.

A iniciativa conta com a parceria da Procter & Gamble, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais (SEDEERI) e da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN RJ).

“Nosso objetivo com a parceria com o PROA é fomentar o mercado de trabalho para os jovens, promovendo a inclusão produtiva. Centenas de jovens serão conduzidos às vagas em empresas parceiras do PROA em municípios do Estado e na própria P&G”, finaliza André Felicíssimo, presidente da P&G no Brasil.

Como se inscrever no curso profissionalizante do PROA

Os jovens do Rio de Janeiro que gostaram da iniciativa e gostariam de se inscrever, podem acessar o site oficial do PROA para realizar a inscrição.

A data limite é 26 de julho e as aulas iniciam no dia 1 de agosto. Todas as dúvidas sobre o processo seletivo e os detalhes do curso podem ser tiradas na página oficial do instituto.

