Bauducco anuncia Stefano Mozzi como o novo CEO

A Bauducco terá um novo comando. A companhia anuncia nesta terça-feira,1, Stefano Mozzi como novo CEO do Grupo Pandurata, conglomerado que reúne Bauducco, Casa Bauducco, Ellece Logística, Visconti e Tommy.

Mozzi, que até então liderava a operação internacional da empresa, assume o posto ocupado desde 2021 por Andrea Martini. O executivo deixa a função em comum acordo com a família Bauducco e passa a integrar o Conselho da companhia.

A troca acontece em um momento estratégico para a fabricante brasileira de alimentos: depois de ampliar sua presença para mais de 50 países, a empresa quer acelerar a internacionalização sem perder espaço no mercado doméstico, que prevê novas lojas.

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O novo líder da Bauducco nos Estados Unidos

Com a promoção de Mozzi, a operação norte-americana ficará sob responsabilidade de Jean-Pierre Comte, que assume como CEO da Bauducco Foods na América do Norte.

Comte acumula mais de 30 anos de experiência no setor de bens de consumo e alimentos. Antes de chegar à Bauducco, presidiu por quase uma década a operação das Américas do Barilla Group e, mais recentemente, comandou a Rana Meal Solutions.

Ele chega à companhia em um momento estratégico de consolidação internacional, marcado pela recente inauguração da fábrica em Zephyrhills, na Flórida.

Ainda neste ano, a empresa prevê inaugurar sua primeira loja Bauducco na mesma cidade. A companhia comprou um terreno anteriormente ocupado por uma unidade da Wendy's e pretende desenvolver ali um novo formato de experiência da marca.

Depois, o plano é levar o modelo para Miami e outras cidades americanas, adiantou Mozzi durante entrevista exclusiva à EXAME durante a inauguração da fábrica em junho deste ano.

À esquerda, Stefano Mozzi como novo CEO do Grupo Pandurata. Ao lado dele Jean-Pierre Comte, que assume como CEO da Bauducco Foods na América do Norte (Bauducco/Divulgação)

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Brasil segue como o 'trampolim' da Bauducco para o mundo

Apesar do avanço internacional, Mozzi afirma que o mercado brasileiro continuará no centro da estratégia.

A Bauducco deixou de depender apenas do panetone e hoje atua em categorias como biscoitos, wafers, bolinhos e bisnaguinhas.

“O Brasil continua sendo uma prioridade”, afirmou Mozzi.

Segundo Mozzi, a companhia está ampliando capacidade produtiva em algumas categorias e trabalha em “três ou quatro grandes projetos” que devem ser anunciados no começo do próximo ano.

Na frente de varejo próprio, a companhia já possui mais de 200 unidades no Brasil e pretende alcançar aproximadamente 500 lojas nos próximos anos, além de levar o modelo para outros países.

O desafio do novo CEO será justamente conciliar essas duas avenidas de crescimento: ampliar a presença da Bauducco dentro de casa e transformar uma marca que nasceu em São Paulo em uma companhia cada vez mais global.

Para Mozzi, essa expansão é uma continuação do projeto iniciado há mais de uma década nos Estados Unidos.

“Nós, meninos de Guarulhos, somos muito resilientes. Sempre trabalhamos olhando para o longo prazo”, afirmou.

A internacionalização que Mozzi liderou por anos é apenas uma das frentes que ele terá de conduzir no novo cargo.

A estratégia de crescimento da companhia está apoiada em três pilares: expansão internacional, venda direta ao consumidor e crescimento no Brasil.

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