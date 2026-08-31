Economista está entre as 7 profissões mais bem pagas do Brasil, aponta levantamento

O diploma de Ciências Econômicas segue entre os mais valorizados do mercado de trabalho brasileiro.

Levantamento do Portal Salário, que cruza dados do CAGED com o Ministério do Trabalho e Emprego, mostra que o economista ganha em média R$ 9.054,78 por mês, em jornada de 42 horas semanais, com base em 1.997 admissões e desligamentos registrados no regime CLT nos últimos 12 meses em todo o país.

O valor coloca a profissão entre os 7% com salário típico mais alto do Brasil, num ranking que monitora mais de 2.600 ocupações.

A remuneração varia bastante conforme a função exercida, o porte da empresa e a região do país. Segundo o levantamento, o piso salarial médio da categoria é de R$ 5.102,61, enquanto o teto chega a R$ 16.455,36.

Multiplicado por 12 meses, o topo da faixa ultrapassa os R$ 197 mil anuais, patamar típico de cargos de gestão em bancos, consultorias e grandes empresas.

Além do salário, o curso também está entre os que mais exigem qualificação formal: Economia aparece entre os 12% com maior exigência de formação superior entre as ocupações acompanhadas pelo Portal Salário, sinal de que o mercado segue seletivo com quem carrega o diploma.

Quem é o economista contratado no Brasil hoje

O perfil mais recorrente de quem entra no mercado tem 31 anos, é mulher, cursou Administração ou Comércio Exterior e trabalha 44 horas semanais. São Paulo concentra o maior volume de contratações do país, o que mantém a capital paulista como principal polo de vagas para a área.

A profissão é fiscalizada em todo o território nacional pelo Conselho Federal de Economia (Cofecon), autarquia responsável pelo registro de 230 mil economistas brasileiros. O órgão também mapeia oportunidades no setor público: neste ano, um concurso autorizado pelo governo federal reservou 52 vagas para economistas distribuídas entre o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Ministério do Planejamento e Orçamento.

Um mercado que combina setor público e privado

A combinação de concursos federais com vagas em bancos, consultorias e empresas de análise de mercado ajuda a explicar por que o curso segue atraindo candidatos mesmo em anos de juros altos e atividade econômica mais lenta. Para quem calcula o retorno do diploma, os números de 2026 reforçam um argumento conhecido: poucas formações combinam amplitude de mercado e teto salarial tão alto quanto Economia.

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