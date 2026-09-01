PIB do Brasil, inflação na Europa e Jolts nos EUA: o que move os mercados

Os mercados entram na terça-feira, 1º de setembro, com uma agenda econômica carregada no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Por aqui, os investidores acompanham a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, além do PMI industrial de agosto, das vendas de veículos e do leilão de títulos do Tesouro.

No exterior, os dados de atividade e inflação também estão no radar, especialmente os números da indústria americana e as vagas de trabalho em aberto nos Estados Unidos.

O que acompanhar no Brasil

O principal destaque da agenda brasileira nesta terça-feira é o PIB do segundo trimestre, divulgado pelo Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE) às 9h. No primeiro trimestre, a economia brasileira cresceu 1,1% na comparação trimestral e 1,8% na comparação anual.

O resultado será acompanhado pelos investidores em busca de sinais sobre a força da atividade econômica e seus possíveis impactos sobre o cenário para a política monetária.

Também às 10h, a S&P Global divulga o PMI industrial brasileiro de agosto. O indicador ficou em 47,5 pontos em julho, abaixo da marca de 50 pontos que separa expansão de contração da atividade.

No mercado de renda fixa, o Tesouro realiza às 11h30 um leilão de LFT e NTN-B. O resultado da operação também entra no radar dos investidores, especialmente em um ambiente de atenção aos juros e às condições do mercado doméstico.

A agenda brasileira traz ainda os dados de vendas de veículos da Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores (Fenabrave) referentes a agosto.

Agenda no exterior

Nos Estados Unidos, os investidores acompanham principalmente os indicadores de atividade e de mercado de trabalho. Às 10h45, sai a leitura final do PMI industrial de agosto da S&P Global. Em julho, o indicador marcou 53,9 pontos.

Às 11h, será divulgado o PMI industrial do ISM, que também mede o desempenho da indústria americana. O índice ficou em 55,6 pontos em julho.

No mesmo horário, o mercado recebe o relatório Jolts, do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, com os dados de vagas de trabalho em aberto em julho. Em junho, havia 7,359 milhões de vagas disponíveis.

O indicador de emprego ganha atenção porque ajuda os investidores a avaliar as condições do mercado de trabalho americano e, consequentemente, as perspectivas para a política monetária nos Estados Unidos.

Ainda nos EUA, saem às 11h os dados de gastos com construção de julho. Em junho, o indicador havia recuado 0,1% na comparação mensal.

Na Europa, os dados de inflação também estão entre os principais destaques do dia. Às 6h, o Eurostat divulga a prévia do índice de preços ao consumidor (CPI) da zona do euro em agosto.

Em julho, o CPI subiu 0,2% na comparação mensal e 2,9% em 12 meses. O núcleo da inflação, que exclui itens mais voláteis, ficou em 2,5% na comparação anual.

No mesmo horário, também será conhecida a taxa de desemprego da zona do euro referente a julho. Em junho, ela estava em 6,3%. Antes disso, a agenda europeia traz os PMIs industriais de agosto da França, Alemanha e zona do euro, além do PIB da Itália no segundo trimestre.

Política no radar

Os dados chegam ao mercado brasileiro depois de uma segunda-feira, 1°, positiva para os ativos domésticos. O Ibovespa subiu 1% no último pregão de agosto e terminou a sessão aos 177.418,78 pontos, com suporte principalmente das ações da Petrobras e dos grandes bancos.

Apesar da alta na última sessão, o índice encerrou agosto com queda de 0,33%. No acumulado do ano, porém, mantém valorização de 10,11%.

Petrobras foi um dos principais destaques, acompanhando a valorização do petróleo. As ações ordinárias (PETR3) subiram 4,23%, enquanto as preferenciais (PETR4) avançaram 3,38%. Prio (PRIO3) também fechou em alta, de 3,85%.

No câmbio, o dólar à vista caiu 0,31% na segunda-feira, para R$ 5,18. Mesmo com o recuo no último pregão do mês, a moeda americana acumulou alta de 2,17% em agosto.

Além da agenda econômica, o mercado brasileiro acompanha nesta terça-feira novas pesquisas eleitorais. Está prevista a divulgação de uma pesquisa Real Time Big Data sobre a sucessão presidencial, além de levantamentos da AtlasIntel para os governos de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

No Congresso, a Câmara dos Deputados vota a MP nº 1.357/26, que acaba com a chamada “taxa das blusinhas”. No Senado, estão previstas votações do marco legal dos minerais críticos e do Redata, projeto que cria um regime especial de tributação para data centers com o objetivo de atrair investimentos em infraestrutura digital e inteligência artificial.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também pode analisar o uso de inteligência artificial em um vídeo no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro anuncia apoio à candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro.