Banco Pan tem mais de 300 vagas abertas, com salários de até R$ 12 mil

O Banco Pan, que faz parte do grupo BTG Pactual, está com mais de 300 vagas para um processo seletivo 100% online, sendo que 150 vagas são destinadas para consultores comerciais, 100 para tecnologia e 60 para as áreas de operações, Ccrédito e cobrança, analytics, produtos, CRM e marketing.

O salário das vagas oferecidas vai de 2.400 a 12.000 reais, e para a área comercial também é oferecido comissionamento. Como a pandemia impulsionou a digitalização de diversas empresas, o setor de tecnologia está em forte crescimento no Brasil.

As vagas são abertas para todas as regiões do Brasil. Também são destinadas a pessoas com deficiência, que integrarão o programa de diversidade e inclusão do Pan.

Além da remuneração, as propostas incluem benefícios como assistência médica e odontológica, vales refeição e alimentação, auxílio-creche, seguro de vida, programa de parcerias, programa de participação nos resultados, Gympass e day off de aniversário.

Os interessados podem se candidatar pela página de carreiras do Pan, pelo LinkedIn ou via sites parceiros (Glassdoor, Indeed e Vagas.com).