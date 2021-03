Banco Next tem mais de 100 vagas abertas

O banco digital Next está com mais de 100 vagas abertas para profissionais de diversas vagas. Segundo a empresa, que pertence ao Bradesco, as oportunidades são para manter o ritmo de crescimento do banco digital.

As vagas são para profissionais das áreas de tecnologia, analytics, negócios e mais. O banco digital procura pessoas criativas, com visão estratégica e inovadora, e um perfil colaborativo, incluindo público PCD.

Essas novas contratações devem garantir uma ampliação de 20% do quadro de pessoal.

Inscrições: até dia 22 de março pelo site