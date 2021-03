B2W Digital abre vagas de estágio de tecnologia com home office

A B2W Digital, dona das marcas Americanas e Submarino, quer transformar uma turma de estagiários em desenvolvedores júnior em apenas seis meses. E o Programa de Estágio B2W Tech 2021 será totalmente remoto.

O objetivo do programa é capacitar os estudantes apaixonados por tecnologia e acelerar suas carreiras. Todos terão uma grade de aulas práticas e teóricas, com profissionais da empresa atuando como mentores e instrutores.

Em seis meses, com previsão para início em abril, os estagiários vão passar por times diferentes na área de tecnologia da empresa, aprendendo na prática sobre ferramentas de engenharia de software e da plataforma de e-commerce. E ainda vão ajudar a desenvolver soluções para as frentes de e-commerce, marketplace e mobile da B2W.

A empresa aceita universitários de todo o Brasil e de qualquer curso para as oportunidades. É necessário apenas ter formação prevista entre dezembro de 2021 e julho de 2022. O processo terá avaliação de currículos, prova de português, teste de fit cultural e lógica de programação gamificados e dinâmicas.

O estágio é de 30 horas semanais, com bolsa-auxílio compatível com o mercado e descontos nos sites das marcas da B2W. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro no site.