Universidade na Austrália oferece bolsas integrais para pós-graduação

Por Nathalia Bustamante, do Estudar Fora

A Universidade de Flinders, universidade pública localizada em Adelaide, na Austrália, está com inscrições abertas para suas Bolsas Internacionais de Pesquisa em Pós-Graduação. Como parte do Australian Government Research Training Program (AGRTP) Scholarship, serão oferecidas até 10 bolsas para pós-graduação na Austrália.

As bolsas são voltadas para estudantes internacionais que desejem fazer um mestrado ou doutorado com pesquisa em diversas áreas. Confira aqui a lista de programas de pós-graduação disponíveis. As candidaturas podem ser enviadas por e-mail até 06 de agosto.

As bolsas para pós-graduação na Austrália do programa têm duração de até três anos e cobrem todos os custos de anuidade da instituição, além de um auxílio no valor anual de 28.092 mil dólares australianos (cerca de R$ 100 mil).

Gastos do candidato com passagens aéreas também poderão ser reembolsados, e os bolsistas receberão um auxílio instalação de até 1.485 dólares australianos (R$ 5.200 aproximadamente) ao chegar no país.

Como se candidatar às bolsas para pós-graduação na Austrália

Entre os pré-requisitos estão possuir graduação completa, apresentar comprovante de proficiência em inglês (veja aqui as provas aceitas) e atender aos critérios de admissão para um Mestrado ou Doutorado na instituição. Candidatos que já possuam um diploma de pesquisa por uma universidade australiana não podem concorrer.

Para se candidatar, é preciso entrar em contato com um professor ou pesquisador da sua área de pesquisa e possuir um acordo informal de supervisão de projeto. A troca de e-mails com o orientador pode ser usada como comprovante do acordo, não é necessária a emissão de uma carta convite.

Depois de estabelecido esse primeiro contato, é necessário enviar por e-mail currículo, histórico acadêmico, proposta de pesquisa e duas cartas de recomendação seguindo o modelo indicado.

Recomenda-se também o envio, junto com a candidatura, de até 5 publicações de pesquisa anteriores. Elas serão consideradas para avaliar a qualidade do trabalho acadêmico realizado anteriormente.

Para mais informações sobre o envio destas publicações, consulte as instruções aqui. As bolsas para pós-graduação na Austrália são bastante competitivas. Por isso, de acordo com o site, candidatos que não enviarem publicações anteriores provavelmente terão poucas chances de serem contemplados.

Todos os documentos devem ser enviados até o dia 07 de agosto – por isso, prepare-se para enviar sua candidatura até no máximo cinco da tarde do dia 06 de agosto, pois Adelaide está 12 horas à frente do Brasil no fuso horário.

Leia aqui o edital completo. Na página oficial da Universidade, é possível baixar os formulários de inscrição e modelos de submissão das publicações.

Sobre a Universidade de Flinders

A Universidade de Flinders foi fundada em 1966 e se firmou como referência em pesquisa, sendo considerada uma das 100 melhores universidades “jovens” do mundo. O campus principal da universidade se localiza no subúrbio de Berdford Park, ao sul de Adelaide, capital do estado de South Australia. Atualmente, acolhe mais de 20 000 estudantes, dos quais 10% são internacionais.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.