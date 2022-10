Atos está com 40 vagas para Programa de Estágio 2023; salário é de R$ 1,6 mil com oferta de bônus

Nesta quinta-feira, 27, a Atos, multinacional que desenvolve produtos voltados para transformação digital, abriu as inscrições para seu Programa de Estágio 2023.

Ao todo, são 40 vagas para trabalhar na sede da empresa no Brasil, em São Paulo (SP), e no Centro de Inovação e Tecnologia, em Londrina (PR).

"Oferecemos um programa de desenvolvimento de hard e soft skills, interações com as principais lideranças da empresa, contato com especialistas do mundo inteiro e o desenvolvimento de projetos fundamentais para a melhoria da empresa. Uma experiência de trabalho criativa e cheia de desafios", diz Alexandre Benatti, Diretor de Recursos Humanos da Atos na América do Sul.

Quem pode se inscrever no Programa de Estágio da Atos?

Podem se inscrever estudantes no penúltimo ou último ano da graduação nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Comunicação, Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Tecnologia da Informação e áreas correlatas.

Além de bolsa-auxílio que varia entre R$ 1,6 mil (no primeiro ano) e R$ 1,8 mil (no segundo ano), o EstagiAtos também oferece os seguintes benefícios:

vale refeição;

vale transporte;

plano de saúde e odontológico e seguro de vida;

bônus após um ano de estágio;

GymPass;

programas de mentoria;

academias de inovação;

cursos para desenvolvimento.

Como se inscrever no programa de estágio da Atos?

As inscrições para o programa de estágio estão abertas até o dia 20 de novembro e podem ser feitas por meio do linkendin da empresa.

O processo seletivo terá entrevistas 100% online com RH e gestores, a integração e início do programa acontece em março de 2023.

