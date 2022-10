Bayer abre vagas de emprego para formar profissionais no agronegócio; salário é de R$ 7 mil

Nesta terça-feira, 25, a Bayer, multinacional alemã que atua nas áreas de saúde e agricultura, abriu inscrições para a nova edição do Conecta Agro, programa de contratação de profissionais para a equipe comercial da divisão agrícola da companhia.

“Buscamos pessoas engajadas com os nossos valores e que tenham grande interesse por inovação, pessoas e meio ambiente, com capacidade de criar conexões entre as áreas para garantir a melhor entrega aos nossos clientes e propor soluções integradas com ferramentas digitais”, declarou Patrícia Leung.

Quem pode se inscrever no Conecta Agro?

A iniciativa busca profissionais de formações variadas, não restritas ao universo da agronomia. Os candidatos selecionados terão acesso a uma trilha de desenvolvimento, com treinamentos e vivência sobre o mercado agro.

Os participantes terão a maior parte de seu tempo investida no trabalho em campo e se dedicarão a projetos que envolvem análise de dados e geração se insights para agregar valor aos agricultores brasileiros.

Gabriel Salvador é formado em administração e foi um dos contratados da edição anterior do programa. Hoje, atua como Representante Técnico de Vendas do time de soja. Morava em Recife (PE) e se mudou para Goiânia (GO) quando descobriu que foi aprovado no processo seletivo.

“Nunca havia tido contato com o agronegócio e adorei aprofundar meus conhecimentos na área. Minha dica é: aproveitem a jornada e o processo seletivo. Não deixem de se dedicar ao máximo, estudar antes de cada etapa e participar ativamente das atividades. Assim, você se sentirá mais seguro e demonstrará interesse e preparo para estar ali. Vale a pena fazer conexões e procurar outros profissionais da área que possam ajudar”, recomenda.

Qual o salário e benefícios dos selecionados no Conecta Agro?

O programa conta com 20 oportunidades em 13 municípios brasileiros e tem duração de um ano. As vagas estão distribuídas nas seguintes cidades: Passo Fundo (MG), Uberlândia (MG), Varginha (MG), Ribeirão Preto (SP), Rio Verde (GO), Goiânia (GO), Sorriso (MT), Tangará da Serra (MT), Primavera do Leste (MT), Londrina (PR), Campo Mourão (PR), Cascavel (PR) e Ijuí (RS).

Os selecionados receberão um salário de R$ 7.000 por mês, além de benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição, Gympass, Conte Comigo, Funcional Card, seguro de vida, previdência privada, PLR e Day Off no aniversário.

Como se inscrever no Conecta Agro da Bayer?

Para se inscrever no programa da Bayer é preciso atender aos seguintes requisitos:

Ensino superior completo em qualquer área com formação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2022;

Disponibilidade para viagens e mudança;

CNH com categoria B válida (imprescindível experiência em direção).

Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de novembro por meio do site Cia de Talentos.

