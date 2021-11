8 atividades para melhorar suas habilidades e ser fluente em inglês

Michel Rosas, professor de inglês e gerente de marketing na Companhia de Idiomas

Falar inglês - ou qualquer outra língua - exige que o estudante domine quatro habilidades essenciais para se comunicar: falar, ouvir, ler e escrever. E é muito importante que as quatro habilidades sejam dominadas ao mesmo tempo, não apenas porque uma complementa a outra, mas também porque nunca se sabe quando vamos precisar usar alguma delas!

Por isso você deve fazer uma autoavaliação e classificar as habilidades em ordem da “mais difícil” para a “mais fácil” para você, e a sua dedicação ao desenvolvimento delas deve corresponder a esse critério. Você deve dedicar mais tempo de estudo às que são mais difíceis para você.

Cuidado com a ilusão de praticar apenas as habilidades que você tem facilidade, porque você estará se enganando e sentirá uma enorme insegurança quando precisar usar aquelas que tem mais dificuldade. Pode ser um pouco sofrido no começo, mas você vai se agradecer por ter feito isso depois.

Então vamos para algumas dicas de como praticar todas as habilidades em inglês?

Do it now!

Rank the 4 skills (speaking, listening, reading, writing) in the range below:

MORE DIFFICULT [1. ___ ] [2. ___ ] [3. ___ ] [4. ___ ] EASIER

Reading

Read books and articles in English

Esta dica é clássica e sempre muito útil. Procure livros e artigos em inglês sobre temas que interessam a você, mas cuidado para selecionar material que seja adequado para o seu nível: não tente ler textos avançados se você ainda está no nível básico, e vice-versa. Fale com seu professor para que ele ajude você a encontrar fontes interessantes para incluir na sua rotina de leitura.

Follow Instagram accounts with content you’re interested about

Se você gosta de se distrair com o Instagram, uma dica bacana é seguir contas de conteúdo que você se interessa em inglês. Com poucos minutos você vai praticar o idioma, lendo a legenda, o texto no carrossel, ou até assistindo a um vídeo no IGTV.

Writing

Keep a journal about your day and thoughts

Se você já tinha esse hábito, por que não fazê-lo em inglês? Muitos autores e especialistas em desenvolvimento pessoal falam sobre a importância de manter um diário com seus pensamentos, então tente fazer isso em inglês! Se ficar muito difícil, comece com um parágrafo por vez e vá aumentando aos poucos.

Take notes in English

Você usa um bloco de notas ou um caderno para fazer suas anotações? Como geralmente elas são curtas, tente escrever em inglês. Ou faça como eu neste artigo: escreva o título ou a parte principal da sua nota em inglês, e qualquer descrição em português.

Listening

Listen to podcasts or watch Youtube videos

Os podcasts estão passando por uma explosão e hoje existem canais sobre praticamente todos os assuntos. E se não tiver um podcast de alguma coisa que você goste, com certeza um canal do Youtube tem. Essas são ótimas maneiras para praticar a sua compreensão auditiva e se divertir ao mesmo tempo.

Watch TV

Ou então você pode recorrer para a boa e velha televisão. Assista filmes e séries legendados, procure canais e programas totalmente em inglês. Mas cuidado, aqui vale a mesma dica da leitura: procure conteúdo que seja compatível com o seu nível (eu já vi vários alunos de nível básico tentando assistir ao jornal em inglês, e isso geralmente não funciona).

Speaking

Speak in English with yourself

Eu sei que você fala com você mesmo(a), então minha dica é: tente fazer isso em inglês! Este é um ótimo exercício, porque você vai praticar uma fala natural, do jeito que você falaria e sobre assuntos que você falaria. E quem sabe aos poucos a sua voz mental não se torna bilíngue?

Read and speak aloud

O problema da dica anterior é que nós conseguimos pensar numa velocidade muito maior do que falamos. Qualquer trava-línguas parece moleza quando lemos na nossa mente, mas quando abrimos a boca pra falar… a língua se enrola toda e parece impossível! Então você não pode deixar de praticar a sua fala mecânica, para acostumar a sua boca e a sua língua com os movimentos característicos do inglês. Aos poucos a sua fala vai ser tornar muito mais natural e rápida.

E então, quantas dessas dicas você já usa na sua rotina? Tente implementar o máximo que puder e aos poucos você vai ver o seu inglês decolar!

Michel Rosas é formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade de São Paulo, é coordenador de marketing e comunicação na Companhia de Idiomas/Verbify e professor de inglês há 14 anos. É especialista em estratégias de engajamento e nutrição pela Northwestern University e estratégias de marketing de conteúdo pela Universidade da Califórnia, assim como vários cursos de análise estratégica e marketing digital. Também é colunista de inglês na Exame.com. Quer falar comigo? É só mandar um email para michel@companhiadeidiomas.com.br ou me procurar no LinkedIn: linkedin.com/in/michel-rosas/

