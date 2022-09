Assaí está com mais de 4.200 vagas de emprego em todo o Brasil

O Assaí Atacadista, gigante do atacarejo, está com 4.266 vagas de emprego abertas por todo o país. Ao todo, são mais de 1.100 oportunidades para atuação no seu atual parque de lojas, centros de distribuição e escritórios em todo o país.

Outras mais de 3.100 oportunidades são para para as unidades em construção para serem inauguradas até o final deste ano, em linha com o seu plano de expansão que prevê a abertura de cerca de 50 novas lojas em 2022.

Todas as vagas são elegíveis a pessoas com deficiência e incluem oportunidades em diferentes áreas e cargos – entre funções de lideranças, técnicas e operacionais, além de oportunidades para quem quer iniciar o seu primeiro emprego e trilhar carreira no setor de atacado de autosserviço.

Como participar do processo seletivo do Assaí?

Os interessados e as interessadas nas oportunidades em aberto devem se cadastrar exclusivamente na página da empresa no site de vagas Gupy.

Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será realizado de maneira híbrida, com etapas online e presenciais.

