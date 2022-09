Dia do Cliente: executivos da Sherwin-Williams trocam de lugar com atendentes e passam um dia no SAC

Nesta quinta-feira, 15 de setembro, comemora-se o Dia do Cliente. E, para celebrar a data, a Sherwin-Williams, empresa que atua na fabricação, distribuição e comercialização de tintas e vernizes, resolveu inovar: convidou cinco diretores para trocar de lugar e passar o dia atendendo ligações de clientes.

Os executivos, das áreas de recursos humanos, marketing, comercial, financeiro, além do diretor-geral da empresa, passaram o dia inteiro no SAC, dando suporte no atendimento telefônico.

Segundo Luiz Antonio Piva, diretor de marketing da Sherwin-Williams, os executivos estavam preparados para esclarecer dúvidas e resolver os problemas dos clientes, independente do tema.

Entre as dúvidas que apareceram estavam questões como solicitação de fórmula, reclamação de um produto, informações fiscais, boletins técnicos, entre outros.

"A iniciativa é inédita e tem como objetivo ouvir o cliente e aproximar ainda mais a marca do consumidor. Além disso, queremos estar cada vez presentes no dia a dia dos nossos atendentes", diz Piva, que também participou da ação.

"Pude reviver meu passado, pois já trabalhei como atendente e relembrei todo momento que atendia e princípio que temos", afirma.

Marco Flores, diretor financeiro, também diz que aprendeu bastante com a experiência. "Foi algo inusitado e surpreendente. Me senti muito confortável para atender as ligações dos clientes e consumidores da Sherwin-Williams pois tive o apoio do time do SAC", diz.

A ação deu tão certo que, segundo Nilton Rezende, diretor-geral da Sherwin-Williams, a empresa quer repeti-la com outros funcionários.

"Não sabia o que esperar e foi algo realmente incrível. Todos os diretores que participaram da ação aprenderam bastante, pois a melhor forma de aprender é estar perto do cliente", diz.

Mesmo com o avanço de chatbots e outras tecnologias nas áreas de atendimento, a Sherwin-Williams opta por uma estratégia de manter o seu SAC com pessoas de carne e osso.

"Acreditamos que esse atendimento mais personalizado nos aproxima do consumidor, até porque as dúvidas, elogios e até mesmo reclamações que recebemos do cliente nem sempre são padrões, e o atendimento feito por um profissional bem treinado sempre tem mais efetividade", finaliza Piva.

