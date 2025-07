As perguntas mais feitas ao ChatGPT — e como transformá-las em um prompt útil, segundo pesquisa

De acordo com uma pesquisa recente da Sensor Tower divulgada pela Visual Capitalist, o ChatGPT está cada vez mais presente nas decisões, estudos e projetos profissionais de milhões de pessoas.

A análise dos dados de uso entre março e abril de 2025 revela os temas que mais despertam interesse no mundo:

29% perguntam sobre desenvolvimento de software

15% perguntam sobre história/sociedade

14% perguntam sobre inteligência artificial/aprendizado de máquina

13% perguntam sobre economia/finanças/impostos

8% perguntam sobre entretenimento

7% perguntam sobre educação/academia

4% perguntam sobre direito/questões jurídicas

3% perguntam sobre política/governo dos EUA

2% perguntam sobre meio ambiente/clima

Isso mostra como a IA está sendo usada para aprender mais rápido, resolver problemas complexos, produzir conteúdos e até simular entrevistas de emprego.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

Abaixo, é possível ver como essas descobertas podem ser transformadas em exemplos de prompts prontos para você usar, divididos pelas categorias mais populares.

1. Desenvolvimento de software

“Explique como criar uma API REST em [linguagem] com autenticação. Me mostre o código comentado e bons exemplos de aplicação prática.”

Ou:

“Reescreva esse trecho de código em Python de forma mais eficiente, explique o que está mudando e por quê.”

2. História/sociedade

“Conte os principais eventos da Revolução Francesa como se estivesse explicando para adolescentes em um vídeo curto de TikTok.”

3. Inteligência artificial/aprendizado de máquina

“Me ensine como usar regressão linear em machine learning. Use exemplos simples, dados fictícios e código em Python.”

Ou:

“Crie um plano de estudo de IA para quem é iniciante, com etapas semanais e projetos práticos.”

Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial. Inscreva-se aqui

4. Economia/finanças/impostos

“Crie um plano mensal para organizar minhas finanças, considerando que ganho R$ 4 mil e tenho despesas fixas de R$ 2.800. Sugira metas e hábitos.”

Ou:

“Explique como funciona a declaração de imposto de renda no Brasil para autônomos. Seja claro e objetivo.”

5. Entretenimento

“Crie um roteiro de história interativa com decisões múltiplas, estilo Black Mirror: Bandersnatch. Tema: dilemas éticos no uso da IA.”

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

6. Educação/academia

“Me ajude a estudar para uma prova sobre fotossíntese. Crie um resumo didático e depois uma lista de 5 perguntas com respostas.”

7. Direito/questões jurídicas

“Explique o que significa ‘responsabilidade civil’ com exemplos práticos do dia a dia. Evite juridiquês.”

8. Política/governo dos EUA

“Explique como funcionam as eleições presidenciais dos EUA. Mostre os principais partidos, etapas e diferenças para o Brasil.”

9. Meio ambiente/clima

“Me dê ideias de projetos de sustentabilidade para aplicar em pequenas empresas brasileiras. Preciso de ações práticas com baixo custo.”

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.