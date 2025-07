Essa ferramenta do Google transforma dados em decisões – mesmo sem você não for um analista de dados

Gráficos interativos, dashboards automatizados e relatórios em tempo real. Tudo em um só lugar, acessível por qualquer navegador.

Essa é a proposta do Looker, a plataforma de visualização de dados do Google que integra diferentes fontes e traduz números em insights claros e práticos.

Como usar o Looker na prática

O Looker é uma ferramenta de gestão estratégica baseada em dados que permite conectar diferentes sistemas como planilhas, plataformas de vendas e transformá-los em painéis fáceis de entender. Tudo isso com foco em colaboração e acesso compartilhado.

Veja o passo a passo para usar a ferramenta.

Acesse o Google Cloud e ative o Looker

O usuário pode ativar o Looker direto pelo Google Cloud ou pedir acesso à conta da sua empresa, caso já tenha uma licença disponível. O plano inicial depende do uso e volume de dados, mas o Google oferece testes gratuitos.

Conecte sua fonte de dados

O Looker se integra facilmente a fontes como:

Google Sheets

BigQuery

PostgreSQL, MySQL

Salesforce, HubSpot

Plataformas de e-commerce e marketing via API

Basta escolher a origem e autenticar o acesso para começar a visualizar dados com atualizações em tempo real.

Crie seus painéis

Dentro do Looker Studio, o usuário pode criar visualizações arrastando blocos de gráficos, tabelas, mapas e filtros. Tudo funciona com lógica visual e menus intuitivos sem precisar escrever código.

É possível:

Acompanhar KPIs de campanhas;

Visualizar funis de vendas;

Monitorar desempenho por canal;

Cruzar dados de mídia paga, CRM e conversões.

Compartilhe com o time

Uma das grandes vantagens do Looker é a colaboração. Podendo compartilhar dashboards com times de marketing, vendas, produto ou financeiro, com níveis de acesso personalizados para garantir segurança e agilidade.

É possível programar envio automático de relatórios por e-mail ou criar links públicos para reuniões e apresentações.

Exemplos de uso no marketing

O Looker é especialmente útil para times que precisam tomar decisões baseadas em dados reais, mas não querem depender de relatórios manuais o tempo todo.

Veja alguns casos de uso:

Acompanhar performance de campanhas em tempo real

Cruzar dados de mídia paga com vendas no e-commerce

Criar dashboards integrados com o CRM

Analisar comportamento de usuários e taxa de conversão

Justificar investimentos com dados visuais e claros

O Looker atua como um núcleo de inteligência de dados. Ele transforma relatórios soltos em decisões estratégicas, reduzindo retrabalho e melhorando a visibilidade dos resultados.

