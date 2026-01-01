As perguntas mais feitas ao ChatGPT — e como transformá-las em um prompt útil, segundo pesquisa

De acordo com uma pesquisa recente da Sensor Tower divulgada pela Visual Capitalist, o ChatGPT está cada vez mais presente nas decisões, estudos e projetos profissionais de milhões de pessoas.

A análise dos dados de uso entre março e abril de 2025 revela os temas que mais despertam interesse no mundo:

29% perguntam sobre desenvolvimento de software

15% perguntam sobre história/sociedade

14% perguntam sobre inteligência artificial/aprendizado de máquina

13% perguntam sobre economia/finanças/impostos

8% perguntam sobre entretenimento

7% perguntam sobre educação/academia

4% perguntam sobre direito/questões jurídicas

3% perguntam sobre política/governo dos EUA

2% perguntam sobre meio ambiente/clima

Isso mostra como a IA está sendo usada para aprender mais rápido, resolver problemas complexos, produzir conteúdos e até simular entrevistas de emprego.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

Abaixo, é possível ver como essas descobertas podem ser transformadas em exemplos de prompts prontos para você usar, divididos pelas categorias mais populares.

1. Desenvolvimento de software

“Explique como criar uma API REST em [linguagem] com autenticação. Me mostre o código comentado e bons exemplos de aplicação prática.”

Ou:

“Reescreva esse trecho de código em Python de forma mais eficiente, explique o que está mudando e por quê.”

2. História/sociedade

“Conte os principais eventos da Revolução Francesa como se estivesse explicando para adolescentes em um vídeo curto de TikTok.”

3. Inteligência artificial/aprendizado de máquina

“Me ensine como usar regressão linear em machine learning. Use exemplos simples, dados fictícios e código em Python.”

Ou:

“Crie um plano de estudo de IA para quem é iniciante, com etapas semanais e projetos práticos.”

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

4. Economia/finanças/impostos

“Crie um plano mensal para organizar minhas finanças, considerando que ganho R$ 4 mil e tenho despesas fixas de R$ 2.800. Sugira metas e hábitos.”

Ou:

“Explique como funciona a declaração de imposto de renda no Brasil para autônomos. Seja claro e objetivo.”

5. Entretenimento

“Crie um roteiro de história interativa com decisões múltiplas, estilo Black Mirror: Bandersnatch. Tema: dilemas éticos no uso da IA.”

6. Educação/academia

“Me ajude a estudar para uma prova sobre fotossíntese. Crie um resumo didático e depois uma lista de 5 perguntas com respostas.”

7. Direito/questões jurídicas

“Explique o que significa ‘responsabilidade civil’ com exemplos práticos do dia a dia. Evite juridiquês.”

8. Política/governo dos EUA

“Explique como funcionam as eleições presidenciais dos EUA. Mostre os principais partidos, etapas e diferenças para o Brasil.”

9. Meio ambiente/clima

“Me dê ideias de projetos de sustentabilidade para aplicar em pequenas empresas brasileiras. Preciso de ações práticas com baixo custo.”

EXAME libera vagas para curso gratuito de IA

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas. O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?

- Automatizar tarefas repetitivas.

- Personalizar sua abordagem profissional.

- Tomar decisões inteligentes com base em dados.

- Conectar-se melhor com clientes e colegas.

- Aumentar sua produtividade e credibilidade.

Para garantir a sua vaga, clique aqui