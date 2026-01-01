Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Essa empreendedora fatura US$ 10 mil por hora com o seu negócio; veja como ela atingiu esse marco

Samantha Mui fatura até US$ 10 mil por hora com aulas de culinária após abandonar carreira corporativa

Samantha Mui, Thirsty Dumpling (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Samantha Mui, Thirsty Dumpling (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 05h00.

Samantha Mui entra em uma sala de aula para ensinar cem pessoas a preparar dumplings — e em apenas uma hora fatura mais do que em um mês no antigo emprego corporativo.

Aos 34 anos, a empreendedora é fundadora da Thirsty Dumpling, uma empresa que comercializa kits de bolinhos orientais e oferece aulas de culinária online e presenciais. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

De frustração à virada empreendedora

O salto de Mui para o empreendedorismo foi motivado por insatisfação crônica e frustração financeira.

Depois de atuar por anos em setores variados, como cuidados com idosos e capital de risco, ela enfrentava esgotamento emocional e um fardo pesado de dívidas estudantis.

"Durante quatro anos da minha vida adulta, morei com meus pais"contou

Foi nesse período de instabilidade emocional e financeira que ela começou a questionar se valia a pena insistir em um modelo profissional que a deixava infeliz.

Em busca de propósito e leveza, Mui decidiu abandonar seu cargo remoto em uma empresa de eventos para descansar e reavaliar sua trajetória.

Negócio de impacto rápido

A ideia da Thirsty Dumpling nasceu e o negócio foi lançado. Desde então, a empreendedora coleciona aulas lotadas e receitas expressivas, chegando a ganhar até US$ 10 mil em uma hora.

Mais do que um sucesso comercial, a mudança marca uma virada completa de rota financeira e emocional.

A história de Mui é reveladora, demonstrando como a construção de um negócio sólido e financeiramente sustentável exige mais do que boas ideias: é preciso compreender profundamente o valor do próprio tempo, das habilidades pessoais e do posicionamento estratégico.

Aprenda mais sobre finanças corporativas e seja um líder estratégico

Dominar os fundamentos da saúde financeira deixou de ser tarefa exclusiva de contadores ou CFOs. Empreendedores de qualquer porte e setor precisam ter controle total sobre os números do negócio — e isso exige desenvolver hábitos como os apresentados.

Ciente disso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$ 37,00.

  • Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)
  • Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico
  • Certificado EXAME + Saint Paul
Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Carreira

As perguntas mais feitas ao ChatGPT — e como transformá-las em um prompt útil, segundo pesquisa

Esses quatro prompts avançados desbloqueiam o verdadeiro potencial do ChatGPT

Você precisa aprender essa habilidade agora mesmo, afirma CEO do GitHub

Com ajuda da IA, mãe sem formação técnica cria aplicativo com 50 mil acessos

Mais na Exame

Carreira

As perguntas mais feitas ao ChatGPT — e como transformá-las em um prompt útil, segundo pesquisa

Minhas Finanças

Sorteio da Mega da Virada 2026 é adiado: saiba o motivo e nova data

Mundo

França quer barrar acesso de menores de 15 anos às redes sociais

Future of Money

As 5 criptomoedas com as maiores quedas no ano de 2025