As 30 empresas mais desejadas pelos estudantes de TI do Brasil

Pelo terceiro ano seguido, a maioria dos estudantes da área de Tecnologia da Informação apontou o Google como seu empregador dos sonhos.

Entre os futuros profissionais de tecnologia, 57,24% nomearam a empresa como a favorita para trabalhar, de acordo com a pesquisa da Universum, divulgada com exclusividade pela EXAME, que consultou 2.420 estudantes de TI durante os meses de outubro de 2019 a abril de 2020.

No total, a pesquisa teve 34.247 respostas de universitários de 135 universidades espalhadas pelo Brasil. Em breve, esse público entrará no mercado de trabalho — e a Universum anualmente elege as 100 empresas mais atraentes para os talentos de cada área.

O segundo e terceiro colocados também foram os mesmos de 2019: a Microsoft e a Apple, respectivamente.

Empresas do ramo financeiro e de tecnologia, especialmente as fintechs, despontam no ranking como uma das tendências de atração de talentos. O Grupo XP, por exemplo, foi destaque com a maior ascensão de interesse, subindo 29 posições e entrando no top 30.

A startup de maior popularidade é o Nubank, que subiu da 7ª para a 5ª colocação.

A Amazon, que entrou no ranking pela primeira vez no ano anterior, subiu cinco posições. E duas novas empresas que brilham aos olhos dos jovens são a Huawei, que estreiou em 22ª posição, e a SAP, que chega em 25º.

Confira o ranking das 30 empresas que os estudantes de TI sonham em trabalhar: