Apenas um comando ativa o modo 'respostas brilhantes' do ChatGPT

Muita gente usa o ChatGPT para tarefas do dia a dia: resumir um artigo, criar um e-mail, organizar uma rotina. E tudo isso funciona bem — desde que você não esteja buscando algo realmente memorável.

Mas existe um comando simples que pode transformar uma resposta comum em uma ideia brilhante, criativa, com ritmo e impacto. Um comando que acende a “luz alta” do modelo.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

A frase mágica?

“Reescreva como se fosse um especialista brilhante tentando impressionar uma plateia exigente.”

Sim, funciona. E muda tudo.

O que esse comando faz?

Ele força o modelo a elevar o nível. Em vez de frases genéricas, o texto ganha argumentos mais refinados, vocabulário mais expressivo, analogias interessantes e um tom mais envolvente.

Você pode aplicar esse comando em quase qualquer contexto:

Posts para redes sociais

Apresentações profissionais

Argumentos de venda

Mensagens persuasivas

Explicações complexas

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

Veja na prática

Comando básico:

“Escreva um post sobre como a IA pode aumentar a produtividade.”

Resultado: um texto previsível, com frases como “a inteligência artificial está mudando a forma como trabalhamos...”.

Comando com “modo brilhante”:

“Escreva um post sobre como a IA pode aumentar a produtividade, com frases curtas, ideias ousadas e tom provocativo — como se você fosse um especialista brilhante explicando isso para um público cético.”

Resultado: Um texto direto, com ângulos novos, metáforas poderosas e zero enrolação.

Variações que também funcionam

“Responda como se fosse um palestrante de alto impacto.”

“Escreva como um expert apaixonado querendo convencer uma sala cheia.”

“Use comparações criativas, insights inesperados e frases marcantes.”

“Crie algo que prenda a atenção do começo ao fim.”

“Faça parecer algo que seria compartilhado por alguém influente.”

EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero. Garanta sua vaga clicando aqui.

Por que isso funciona?

O GPT não tem ego, mas tem repertório. Ao pedir que ele “brilhe”, você dá permissão para que use referências mais ousadas, linguagem mais expressiva e estrutura mais criativa. Isso ativa áreas do modelo que simulam padrões de textos inspiradores, envolventes, memoráveis.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME

De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

Automatizar tarefas repetitivas. ⁣

Personalizar sua abordagem profissional. ⁣

Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣

Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣

Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui.