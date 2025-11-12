Os quatro segredos para responder à pergunta ‘Qual é o seu maior ponto fraco’ sem ser desqualificado

Se você já se sentiu desconfortável ao ser questionado sobre seus pontos fracos em uma entrevista de emprego, você não está sozinho.

Muitos candidatos tentam contornar essa pergunta com respostas vagas, como "sou perfeccionista" ou "trabalho demais". No entanto, recrutadores sabem identificar quando uma resposta é superficial e evitam candidatos que não demonstram autoconhecimento.

A boa notícia é que existe uma maneira eficaz de responder a essa pergunta e ainda impressionar. Madeline Mann, especialista em recursos humanos e autora de "Reverse the Search", compartilha insights valiosos sobre como responder a essa pergunta de maneira estratégica.

Aqui estão quatro dicas práticas que vão ajudar você a lidar com essa questão de forma assertiva e positiva. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

1. Seja honesto, mas não excessivo

Ao responder, a sinceridade é fundamental. Os recrutadores querem ver que você é capaz de autorreflexão. Contudo, evite revelar uma fraqueza que comprometa sua aptidão para o cargo.

Em vez disso, escolha uma fraqueza genuína, mas específica e que possa ser melhorada. Um bom exemplo seria: “Às vezes, encontro dificuldades para obter apoio interno em projetos de grande escala, mas estou trabalhando para melhorar meus relacionamentos entre departamentos.”

2. Apresente soluções e mostre proatividade

Não basta identificar o problema. O recrutador quer ver como você está lidando com suas fraquezas. Após admitir uma dificuldade, compartilhe as ações que tomou para melhorar, isso mostra que você é proativo e está comprometido com o crescimento pessoal.

Por exemplo, você pode dizer: "Tenho procurado mais orientação do meu gerente e participei de treinamentos sobre colaboração interdepartamental para melhorar essa habilidade."

3. Mantenha a resposta breve e objetiva

Embora seja importante explicar sua fraqueza e as ações tomadas, não há necessidade de divagar ou entrar em detalhes desnecessários.

Mantenha a resposta curta e objetiva para evitar que a conversa se desvie ou que o recrutador perceba insegurança.

4. Mostre seu crescimento pessoal

Lembre-se de que todos têm pontos fortes e fracos. O que realmente importa é como você lida com suas fraquezas e como elas não impedem seu desempenho no trabalho. Mostre que, apesar das dificuldades, você está sempre aprendendo e se adaptando.

