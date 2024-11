Apenas metade da geração Z diz ter um mentor no trabalho — e isso pode custar caro

O primeiro dia em um novo emprego é sempre estranho. Você não tem ideia do que deve fazer, com quem falar ou como se comportar em determinadas situações. A teoria é que com o tempo você pega o jeito — mas muitos trabalhadores passam meses em seus empregos e sentem que ainda estão meio que improvisando. Não é que eles não queiram aprender; é que ninguém os está ensinando

Alguns chefes reclamam que os trabalhadores da Geração Z não sabem o que estão fazendo e são preguiçosos. Profissionais de RH e trabalhadores da Geração Z argumentam que os jovens querem ter sucesso na força de trabalho, mas eles simplesmente não recebem as ferramentas para isso. E fica nesse jogo de empurra.

Em uma pesquisa da empresa de software Adobe, 83% dos entrevistados da Geração Z disseram que ter um mentor no trabalho era crucial para sua carreira, mas apenas metade disse que tinha uma pessoa do tipo. O estudo foi divulgado pelo Business Insider.

Para o indicador de engajamento de funcionários da Gallup, que analisa as perspectivas dos funcionários usando amostras aleatórias de trabalhadores adultos, menos da metade dos funcionários nos EUA disseram que sabiam o que era esperado deles no trabalho. A Gallup descobriu que funcionários que não estavam engajados custaram US$ 8,8 trilhões em perda de produtividade no mundo todo. Ou seja, não atinge apenas a Geração Z.

Como o novo funcionário fica nesse novo mundo do trabalho?

Apenas descobrir os princípios básicos do dia a dia do trabalho é um desafio. A agitação causada pela pandemia nos últimos anos levou a grandes quantidades de troca de emprego, fuga de cérebros e um declínio na lealdade entre empregadores e funcionários.

Esse deixou empregadores, gerentes e funcionários se perguntando quanto tempo e dinheiro vale a pena investir em treinamento. O aumento do trabalho remoto e híbrido complicou ainda mais a situação. É difícil aprender por osmose no Slack, e o dilúvio de aplicativos de RH e módulos de treinamento não está preenchendo as lacunas.

Em outra pesquisa da Gallup divulgada pelo BI, ficou constatado que os gerentes eram mais propensos do que os não gerentes a dizer que estavam desinteressados ​​no trabalho, esgotados e em busca de um novo emprego.

De acordo com especialistas ouvidos pelo BI, é fácil culpar o trabalho híbrido e remoto por alguns desses problemas, argumentar que se as pessoas estivessem reunidas em um escritório, isso resolveria as coisas. Mas muitos profissionais de RH e coaches de carreira dizem que esse não é necessariamente o caso. Sim, a interação humana é útil, mas não resolve problemas como incentivos desalinhados, gerentes cada vez mais sobrecarregados e a falta de um plano real para atualizar as pessoas. Um plano de treinamento para trabalho remoto provavelmente precisa ser diferente de um presencial, mas não é impossível de elaborar.

Largados no fogo

Muitos funcionários reclamaram de serem "jogados no fogo" para sempre. Muitos empregadores concordam com a ideia de que você simplesmente joga as pessoas na água e vê quem sabe nadar - uma das melhores maneiras de aprender a fazer algo é apenas tentar fazê-lo. Nem todos, porém, conseguem dar boas respostas para isso.

Existem aspectos do ambiente de trabalho atual que tornam o treinamento mais complicado de abordar. O trabalho remoto é diferente — você não pode simplesmente se inclinar e perguntar à pessoa ao seu lado como esse software funciona novamente quando você está digitando em seu laptop sozinho.

Trabalhadores e empregadores não se sentem tão vinculados uns aos outros, então pode haver um declínio no investimento de ambos os lados na ideia de se tornar "muito bons" na tarefa em questão.

Acima de tudo, é muito fácil carregar um monte de soluções baseadas em tecnologia sem identificar se elas realmente resolvem alguma coisa. Hoje em dia, confiar na tecnologia é atraente financeiramente porque comprar uma licença de software é muito mais barato do que pagar uma pessoa real.