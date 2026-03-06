Ainda dá para se aposentar? Esse prompt do ChatGPT responde a dúvida

Ferramentas de IA ajudam a simular cenários de aposentadoria (Cheng Xin/Getty Images)
Redatora
Publicado em 6 de março de 2026 às 15h41.
Última atualização em 6 de março de 2026 às 15h45.
Planejar a aposentadoria se tornou um desafio para milhões de brasileiros. Mudanças nas regras e incertezas econômicas aumentaram a dúvida sobre quando parar de trabalhar. Um prompt do ChatGPT tem ajudado a responder essa pergunta ao transformar dados pessoais em simulações rápidas.
Com o avanço da OpenAI e do ChatGPT, profissionais passaram a usar a inteligência artificial para projetar cenários financeiros de longo prazo. A lógica é simples: inserir informações básicas e pedir que o modelo calcule possibilidades.
O resultado não substitui um planejador financeiro. Ainda assim, oferece uma visão inicial sobre renda futura, idade mínima e quanto ainda seria necessário acumular para se aposentar.
A ideia central é transformar a inteligência artificial em uma espécie de calculadora estratégica. O usuário insere idade atual, renda mensal, tempo de contribuição e valor poupado.
Com essas informações, ferramentas baseadas em IA generativa conseguem projetar diferentes cenários de aposentadoria. O modelo pode estimar idade de saída do mercado, renda futura e até impacto da inflação.
Esse tipo de simulação ganhou força com a popularização de plataformas de Google e outras empresas que passaram a integrar recursos de automação e análise de dados nos sistemas de produtividade.
A adoção de inteligência artificial em decisões financeiras cresce rapidamente. Um levantamento recente mostra que quase 90% das empresas já utilizam IA em alguma função do negócio.
No ambiente corporativo, o uso vai de automação de processos a análise de dados complexos. O mesmo princípio passou a ser aplicado por profissionais que buscam organizar finanças pessoais.
Ao estruturar boas perguntas, a IA consegue transformar dados simples em projeções úteis. Isso ajuda a visualizar quanto investir por mês ou quanto tempo ainda será necessário trabalhar.
A qualidade da resposta depende diretamente da qualidade do prompt. Quanto mais dados relevantes o usuário incluir, mais precisa será a análise da inteligência artificial.
Entre as informações importantes estão idade, salário atual, valor investido, expectativa de aposentadoria e taxa média de retorno dos investimentos. Esses elementos permitem criar projeções mais realistas.
Também é possível pedir para o modelo comparar cenários. Um prompt pode calcular, por exemplo, a diferença entre se aposentar aos 60 ou aos 65 anos.
Para quem quer entender melhor como usar inteligência artificial no trabalho, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e especialista em IA executiva, ela também é professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame e apresenta aplicações práticas da tecnologia sem complexidade técnica.
O conteúdo mostra como profissionais podem usar ferramentas de IA para aumentar produtividade, tomar decisões melhores e acompanhar as transformações do mercado de trabalho.
