Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

O erro nas finanças que transforma mercados promissores em armadilhas para startups

Fundadores que correm apenas pela velocidade podem perder o controle do negócio quando a euforia do mercado acaba

Dólar: movimento em torno das tarifas dos EUA mexe com a moeda americana. (Deagreez/Getty Images)

Dólar: movimento em torno das tarifas dos EUA mexe com a moeda americana. (Deagreez/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de março de 2026 às 15h50.

Sempre que um setor começa a atrair atenção, capital e novos empreendedores, surge uma corrida silenciosa para ocupar espaço. Startups aparecem rapidamente, investidores se movimentam e fundadores passam a acreditar que o principal objetivo é simplesmente chegar primeiro ao mercado.

Mas, segundo especialistas em estratégia empresarial, esse comportamento esconde um dos maiores erros cometidos por empreendedores em mercados aquecidos.

Quando a euforia passa e o dinheiro fica mais escasso, apenas empresas com estrutura financeira sólida e modelo de negócio sustentável conseguem sobreviver. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Independentemente da área de atuação, dominar conceitos de finanças corporativas pode ser um diferencial importante para profissionais que desejam tomar decisões mais embasadas.

O erro que muitos fundadores cometem

Segundo especialistas, o erro mais comum é confundir impulso de mercado com vantagem competitiva real.

Startups que crescem rapidamente durante períodos de euforia podem acreditar que possuem um modelo de negócio sólido. Na prática, muitas delas apenas se beneficiaram de um momento favorável do mercado.

Se clientes conseguem abandonar a empresa com facilidade, isso indica que o negócio nunca teve verdadeiro poder de barganha. O que existia era apenas tração momentânea.

Para empreendedores, esse tipo de diagnóstico costuma aparecer apenas quando as condições de mercado mudam.

Para profissionais que desejam desenvolver essa visão estratégica, a EXAME e a Saint Paul liberaram uma nova edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas, um treinamento que aborda justamente temas como planejamento financeiro, análise de desempenho e tomada de decisões estratégicas.

Velocidade não substitui estrutura financeira

Em mercados aquecidos, muitas empresas priorizam crescimento acelerado em vez de construir operações financeiramente sustentáveis.

Esse comportamento pode funcionar temporariamente. No entanto, quando os ciclos de investimento se tornam mais restritivos, empresas que não desenvolveram controle financeiro sólido começam a enfrentar problemas.

Negócios sustentáveis tendem a focar em elementos mais duradouros, como retenção de clientes, margens saudáveis e capacidade de gerar valor real para o mercado.

Para profissionais que atuam com finanças corporativas, essa diferença é clara. Crescimento sem disciplina financeira raramente se sustenta no longo prazo.

O que diferencia empresas que sobrevivem

Startups que conseguem atravessar ciclos de mercado normalmente compartilham algumas características.

Elas constroem controle sobre sua operação, desenvolvem modelos de receita consistentes e criam propostas de valor que não dependem apenas do momento de euforia do setor.

Em vez de apostar exclusivamente em velocidade, esses fundadores priorizam durabilidade. O objetivo não é apenas crescer rapidamente, mas garantir que o negócio continue relevante quando as condições externas mudarem.

Essa abordagem exige decisões financeiras cuidadosas, planejamento estratégico e capacidade de resistir à pressão por crescimento imediato.

A lição para quem constrói empresas

Mercados aquecidos podem criar oportunidades importantes para novos empreendedores. Ao mesmo tempo, também aumentam o risco de decisões precipitadas.

Para fundadores, entender a diferença entre crescimento impulsionado pela euforia do mercado e crescimento baseado em fundamentos sólidos pode determinar o futuro de uma empresa.

No ambiente empresarial atual, marcado por mudanças rápidas e ciclos de investimento cada vez mais voláteis, construir negócios financeiramente sustentáveis deixou de ser apenas uma vantagem competitiva.

Tornou-se uma condição essencial para sobreviver.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que enfrentaram dificuldades ou até faliram por erros de gestão financeira. De startups a grandes corporações, o desafio costuma ser o mesmo. Manter o controle das finanças e tomar decisões estratégicas com base em dados.

E essa não é uma responsabilidade exclusiva da alta liderança. Independentemente do cargo ou da área de atuação, entender como equilibrar receitas, despesas e investimentos pode fazer diferença na trajetória profissional.

Foi de olho nessa demanda que EXAME e Saint Paul decidiram liberar, por tempo limitado, uma nova edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento foi desenvolvido para profissionais que desejam aprimorar conhecimentos em gestão financeira e se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. Ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a conteúdos sobre análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Entre os diferenciais do programa estão

  • Conteúdo desenvolvido por especialistas da área

  • Carga horária total de três horas

  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado

  • Certificado após a conclusão do treinamento

  • Aulas virtuais com sessão de tira-dúvidas ao vivo

  • Possibilidade de interação com outros profissionais

  • Estudos de caso baseados em situações reais de mercado

As vagas são limitadas e o acesso ao treinamento está sendo liberado por R$ 37.

Para se inscrever no Pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta acessar o link de inscrição.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Negócios

O futuro prateado já é presente — e está reinventando o empreendedorismo

As 5 perguntas que tiram o sono de qualquer CEO que pensa em crescimento financeiro

Executivos estão recorrendo a essas 5 regras do xadrez para tomar decisões financeiras melhores

‘Quem apostar contra a Petrobras vai perder dinheiro’, diz presidente da estatal

Mais na Exame

Tecnologia

Golpistas miram modelos antigos de IPhone para roubo de dados

Mercados

Petrobras responde se combustível vai ficar mais caro com alta do petróleo

Pop

Criador de 'Heated Rivalry' tem novo projeto inusitado a caminho

Carreira

Ainda dá para se aposentar? Esse prompt do ChatGPT responde a dúvida