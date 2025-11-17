A startup que o agro recusou — e agora atrai US$ 6 mi após conselho de mentor do Vale do Silício

Tyler Rose, de 18 anos, e Navvye Anand, de 19, decidiram levar para o campo uma lógica típica da indústria farmacêutica: usar técnicas avançadas de descoberta de moléculas para resolver problemas agrícolas.

A iniciativa chamou a atenção de um dos nomes mais influentes do Vale do Silício, Paul Graham, cofundador da aceleradora Y Combinator, que passou a acompanhar o trabalho da dupla, segundo o TechCrunch.

Como a Bindwell nasceu em um programa científico

A ideia surgiu durante o Wolfram Summer Research Program — um programa intensivo de duas semanas e meia criado para aprimorar as habilidades de programação e solução de problemas de estudantes do ensino médio.

Foi nesse ambiente de experimentação acelerada, em 2023, que Tyler e Navvye começaram a desenvolver modelos de IA capazes de prever a interação entre proteínas e ligantes. Um desses projetos deu origem ao PLAPT, modelo que mais tarde seria citado em um artigo da Nature Scientific Reports sobre novas abordagens para terapias oncológicas.

No ano seguinte, eles passaram a testar como essa mesma base tecnológica poderia acelerar a descoberta de novos pesticidas, um setor pressionado pela resistência crescente das pragas, pela perda de produtividade nas lavouras e por exigências regulatórias mais duras.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

O desafio de vender IA para gigantes agroquímicas

Ingresso no Y Combinator, porém, não trouxe o interesse esperado das grandes agroquímicas.

A estratégia de vender ferramentas de IA esbarrou na relutância das empresas em adotar modelos de ponta como parte central do processo químico.

A guinada ocorreu no quintal da casa de Paul Graham, em uma conversa de 45 minutos durante sua participação no Y Combinator. O investidor sugeriu que eles deixassem de vender tecnologia e focassem na criação das próprias moléculas.

Segundo a empresa, o conjunto opera quatro vezes mais rápido que o AlphaFold 3, permitindo analisar “bilhões” de moléculas.

Enquanto a indústria ainda depende de testes extensos em laboratório, a Bindwell afirma conseguir reduzir o processo a alvos proteicos específicos, ausentes em humanos e espécies benéficas.

O objetivo é desenvolver pesticidas mais precisos e menos nocivos. Os primeiros testes estão em andamento no laboratório próprio, em San Carlos, com validação externa conduzida por parceiros.

EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero. Garanta sua vaga clicando aqui.

Bindwell capta US$ 6 milhões para avançar

A nova abordagem atraiu uma rodada captação de US$ 6 milhões, co-liderada por General Catalyst e A Capital, além de um cheque pessoal de Graham.

O plano é fechar os primeiros acordos de licenciamento em até um ano e avançar para testes de campo na Índia e na China.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

Automatizar tarefas repetitivas. ⁣

Personalizar sua abordagem profissional. ⁣

Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣

Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣

Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui.