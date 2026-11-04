'Nenhum ser humano me rejeitou': a busca por emprego em que o currículo pode nem chegar a alguém

62% dos jovens da Geração Z consideram o mercado de trabalho ruim, segundo pesquisa da SSRS com adultos americanos. No total da população, são 47%.

Parte da frustração vem de uma dúvida que acompanha cada candidatura: alguém vai ler esse currículo? Vagas que não existem, triagem automatizada e entrevistas conduzidas por inteligência artificial deixaram a busca por emprego mais fria e mais confusa para quem está começando.

Reportagem de Callie Holtermann no The New York Times deu voz a esses candidatos, que disparam currículo atrás de currículo sem saber quem, ou o quê, vai avaliá-los. “Estamos aqui gritando: ‘Eu aceito o emprego, aceito qualquer emprego que vocês me derem!’”, diz Grace Dunning, de 24 anos, em entrevista ao jornal. “Começa a parecer que você está falando com alguém que nem está ouvindo.”

Entenda o que recrutadores e ferramentas de IA avaliam em candidatos. Garanta sua inscrição gratuita

Três muros entre o currículo e uma pessoa

O primeiro são as vagas fantasmas, anúncios de funções que não existem de fato e criam falsas esperanças. O segundo é a triagem automatizada, que leva muitos candidatos a acreditar que foram descartados por um algoritmo antes de qualquer recrutador ver o currículo. O terceiro aparece quando o jovem avança: o entrevistador de IA, que torna a conversa fria e impessoal.

“Nenhum ser humano me rejeitou de fato”, diz Lydia Crim, outra candidata ouvida pelo jornal. “Parece algo que faço de boa-fé, e aí essas empresas colocam um muro que não consigo transpor.”

O desânimo aparece nos números. Na pesquisa da SSRS, feita em fevereiro com 1.030 adultos, a parcela da Geração Z que considera ruim a própria situação de emprego subiu de 25% para 38% em um ano. Entre os millennials, são 21%. Muitos desses jovens, observa o instituto, ainda procuram o primeiro emprego.

Um ciclo alimentado pelos dois lados

Daniel Chait, CEO da plataforma de recrutamento Greenhouse, chama esse cenário de “ciclo vicioso da IA”. Candidatos usam a tecnologia para enviar mais candidaturas, recrutadores afogados em volume automatizam a triagem, e candidatos tentam burlar os filtros. “A confiança está no nível mais baixo de todos, tanto para quem procura emprego quanto para os recrutadores”, diz.

O relatório de 2025 da empresa, que ouviu 1.200 candidatos nos Estados Unidos, mostra o tamanho do problema. Só 8% acreditam que os algoritmos de triagem tornam a contratação mais justa. Do outro lado da mesa, 65% dos gestores já flagraram candidatos usando IA de forma enganosa.

O que ainda está nas mãos do candidato

Ninguém resolve sozinho um problema criado por todo o mercado, mas parte do caminho pode ser preparada. Os próprios brasileiros ouvidos pelo LinkedIn apontam dois hábitos simples: pesquisar sobre a empresa, citado por 52%, e verificar se a vaga está no site oficial, por 47%.

O passo seguinte é entender o que acontece depois do envio. Quem sabe como funciona um sistema de triagem consegue organizar melhor o currículo para ele, e quem já treinou diante de uma IA chega menos surpreso à entrevista.

O Processo Seletivo Na Prática é um curso 100% online e gratuito, com cerca de seis horas de conteúdo teórico em oito módulos, atividades práticas e certificado. As aulas explicam como funcionam os sistemas de triagem, conhecidos como ATS, e o uso de IA pelos recrutadores, ensinam a ler uma vaga além dos requisitos listados e incluem treino para entrevistas, inclusive as conduzidas por inteligência artificial.

Quem lê o currículo está fora do controle do candidato. O que está escrito nele, não.

Inscreva-se gratuitamente e comece sua preparação agora

O que são vagas fantasmas?

São anúncios de funções que não existem de fato. Eles criam falsas esperanças em quem se candidata e aparecem entre as principais queixas dos jovens ouvidos pelo The New York Times.

O que é o “ciclo vicioso da IA” no recrutamento?

É a expressão usada por Daniel Chait, CEO da Greenhouse, para o ciclo em que candidatos usam IA para enviar mais candidaturas, recrutadores automatizam a triagem para dar conta do volume e candidatos tentam burlar os filtros.

Como saber se uma vaga é real?

Segundo levantamento do LinkedIn, os hábitos mais comuns entre candidatos brasileiros incluem pesquisar sobre a empresa e verificar se a vaga está no site oficial.

O que a Geração Z pensa do mercado de trabalho?

Na pesquisa da SSRS, feita nos Estados Unidos, 62% da Geração Z consideram o mercado de trabalho ruim, contra 47% do total de adultos.

O curso Processo Seletivo Na Prática é gratuito?

Sim. O curso é 100% online e gratuito, com oito módulos sobre as etapas de uma seleção, da leitura da vaga à entrevista, e emite certificado.