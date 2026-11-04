Seis MBAs pelo preço de um: campanha da EXAME Saint Paul amplia acesso à formação executiva

A atualização profissional tornou-se parte importante da trajetória de quem deseja assumir posições de maior responsabilidade no mercado de trabalho. Em áreas como finanças, inteligência artificial, marketing e gestão, o domínio de conhecimentos técnicos e estratégicos pode ampliar as possibilidades de atuação e preparar profissionais para novos desafios.

Nesse contexto, a Black Friday EXAME Saint Paul reúne seis MBAs online pelo preço de um. A campanha contempla diferentes áreas da gestão e dos negócios e oferece dez anos de acesso às formações, permitindo que os participantes organizem os estudos de acordo com sua disponibilidade.

A iniciativa é voltada a profissionais em diferentes etapas da carreira, desde analistas e coordenadores até gerentes e executivos que desejam aprofundar conhecimentos ou desenvolver novas competências.

Quais são os seis MBAs incluídos na Black Friday?

A campanha contempla seis áreas de formação executiva, que abrangem competências relacionadas à gestão financeira, estratégia, tecnologia e tomada de decisão.

Entre as especializações disponíveis estão:

MBA em Finanças Corporativas: voltado ao desenvolvimento de conhecimentos sobre planejamento financeiro, gestão de recursos, análise de resultados e decisões que impactam a saúde financeira dos negócios.

MBA em Inteligência Artificial para Negócios: aborda aplicações da tecnologia no ambiente corporativo, com foco em oportunidades de inovação, produtividade e tomada de decisão.

MBA em Liderança e Gestão: direcionado ao desenvolvimento de competências para coordenar equipes, administrar processos e conduzir estratégias organizacionais.

MBA em Marketing: Branding e Performance: reúne conhecimentos sobre posicionamento de marca, comportamento do consumidor, estratégias digitais e análise de resultados.

MBA em Mercado Financeiro: contempla temas relacionados aos investimentos, aos produtos financeiros e ao funcionamento do mercado de capitais.

MBA em Inteligência de Mercado: aborda análise de dados, identificação de tendências, comportamento de mercado e produção de informações para decisões estratégicas.

A proposta é permitir que o profissional tenha contato com diferentes áreas do conhecimento executivo, inclusive aquelas que podem complementar sua formação original.

Finanças corporativas: uma das competências estratégicas para a carreira

Entre as áreas contempladas pela campanha, finanças corporativas ocupa uma posição importante nas decisões de empresas de diferentes setores.

O conhecimento financeiro não está restrito aos profissionais que trabalham diretamente em departamentos de finanças. Gestores, coordenadores e executivos também precisam compreender indicadores, avaliar investimentos, interpretar resultados e analisar riscos para tomar decisões mais fundamentadas.

Os dados salariais ajudam a dimensionar as possibilidades de carreira nessa área. Segundo o Guia Salarial 2026 da Robert Half, a remuneração de um diretor financeiro (CFO) em grandes empresas pode variar de R$ 54.400 a R$ 86.950 mensais, dependendo do perfil e da experiência do profissional.

A faixa salarial também evidencia a diferença entre os níveis de responsabilidade. Para gerentes de finanças, por exemplo, as projeções nacionais vão de R$ 22.300 a R$ 34.000 mensais.

Os valores são estimativas de remuneração e podem variar conforme porte da organização, experiência e localização. Ainda assim, mostram a dimensão das oportunidades associadas à especialização na área.

Mais do que dominar cálculos e demonstrativos contábeis, profissionais que desejam avançar nesse segmento precisam desenvolver visão estratégica, capacidade analítica e conhecimento sobre planejamento e gestão de recursos.

A formação executiva pode contribuir para ampliar esse repertório , especialmente para quem busca assumir funções de liderança ou participar de decisões financeiras de maior complexidade.

Como funciona a Black Friday EXAME Saint Paul?

A campanha reúne os seis MBAs online pelo preço de uma única formação. Outro diferencial é o período de dez anos de acesso aos conteúdos, que permite ao participante consultar as aulas e organizar sua jornada de aprendizagem ao longo do tempo.

As especializações contempladas são Finanças Corporativas, Inteligência Artificial, Liderança e Gestão, Marketing: Branding e Performance, Mercado Financeiro e Inteligência de Mercado.

A iniciativa combina diferentes áreas do conhecimento executivo em uma mesma oferta, com possibilidades de desenvolvimento para profissionais que desejam aprofundar sua atuação atual ou explorar novos caminhos de carreira.

Conheça a Black Friday EXAME Saint Paul e confira as condições para acessar os seis MBAs pelo preço de um.