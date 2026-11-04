Seis MBAs pelo preço de um: campanha da EXAME Saint Paul amplia acesso à formação executiva
Jornalista
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 14h30.
Última atualização em 4 de novembro de 2026 às 14h48.
A atualização profissional tornou-se parte importante da trajetória de quem deseja assumir posições de maior responsabilidade no mercado de trabalho. Em áreas como finanças, inteligência artificial, marketing e gestão, o domínio de conhecimentos técnicos e estratégicos pode ampliar as possibilidades de atuação e preparar profissionais para novos desafios.
Nesse contexto, a Black Friday EXAME Saint Paul reúne seis MBAs online pelo preço de um. A campanha contempla diferentes áreas da gestão e dos negócios e oferece dez anos de acesso às formações, permitindo que os participantes organizem os estudos de acordo com sua disponibilidade.
A iniciativa é voltada a profissionais em diferentes etapas da carreira, desde analistas e coordenadores até gerentes e executivos que desejam aprofundar conhecimentos ou desenvolver novas competências.
A campanha contempla seis áreas de formação executiva, que abrangem competências relacionadas à gestão financeira, estratégia, tecnologia e tomada de decisão.
Entre as especializações disponíveis estão:
MBA em Finanças Corporativas: voltado ao desenvolvimento de conhecimentos sobre planejamento financeiro, gestão de recursos, análise de resultados e decisões que impactam a saúde financeira dos negócios.
MBA em Inteligência Artificial para Negócios: aborda aplicações da tecnologia no ambiente corporativo, com foco em oportunidades de inovação, produtividade e tomada de decisão.
MBA em Liderança e Gestão: direcionado ao desenvolvimento de competências para coordenar equipes, administrar processos e conduzir estratégias organizacionais.
MBA em Marketing: Branding e Performance: reúne conhecimentos sobre posicionamento de marca, comportamento do consumidor, estratégias digitais e análise de resultados.
MBA em Mercado Financeiro: contempla temas relacionados aos investimentos, aos produtos financeiros e ao funcionamento do mercado de capitais.
MBA em Inteligência de Mercado: aborda análise de dados, identificação de tendências, comportamento de mercado e produção de informações para decisões estratégicas.A proposta é permitir que o profissional tenha contato com diferentes áreas do conhecimento executivo, inclusive aquelas que podem complementar sua formação original.
Entre as áreas contempladas pela campanha, finanças corporativas ocupa uma posição importante nas decisões de empresas de diferentes setores.
O conhecimento financeiro não está restrito aos profissionais que trabalham diretamente em departamentos de finanças. Gestores, coordenadores e executivos também precisam compreender indicadores, avaliar investimentos, interpretar resultados e analisar riscos para tomar decisões mais fundamentadas.
Os dados salariais ajudam a dimensionar as possibilidades de carreira nessa área. Segundo o Guia Salarial 2026 da Robert Half, a remuneração de um diretor financeiro (CFO) em grandes empresas pode variar de R$ 54.400 a R$ 86.950 mensais, dependendo do perfil e da experiência do profissional.
A faixa salarial também evidencia a diferença entre os níveis de responsabilidade. Para gerentes de finanças, por exemplo, as projeções nacionais vão de R$ 22.300 a R$ 34.000 mensais.
Os valores são estimativas de remuneração e podem variar conforme porte da organização, experiência e localização. Ainda assim, mostram a dimensão das oportunidades associadas à especialização na área.
Mais do que dominar cálculos e demonstrativos contábeis, profissionais que desejam avançar nesse segmento precisam desenvolver visão estratégica, capacidade analítica e conhecimento sobre planejamento e gestão de recursos.A formação executiva pode contribuir para ampliar esse repertório, especialmente para quem busca assumir funções de liderança ou participar de decisões financeiras de maior complexidade.
A campanha reúne os seis MBAs online pelo preço de uma única formação. Outro diferencial é o período de dez anos de acesso aos conteúdos, que permite ao participante consultar as aulas e organizar sua jornada de aprendizagem ao longo do tempo.
As especializações contempladas são Finanças Corporativas, Inteligência Artificial, Liderança e Gestão, Marketing: Branding e Performance, Mercado Financeiro e Inteligência de Mercado.
A iniciativa combina diferentes áreas do conhecimento executivo em uma mesma oferta, com possibilidades de desenvolvimento para profissionais que desejam aprofundar sua atuação atual ou explorar novos caminhos de carreira.
Conheça a Black Friday EXAME Saint Paul e confira as condições para acessar os seis MBAs pelo preço de um.