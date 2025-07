A radiografia das lideranças engajadoras

Por Rogério Chér, sócio-fundador da Winx e da Devello

Entre janeiro e junho de 2025, as pesquisas da Winx em clima, engajamento, cultura e liderança revelaram um raio-X inédito da maturidade das lideranças brasileiras. Classificamos os líderes em três níveis distintos de impacto na experiência das pessoas e nos resultados das organizações:

Nível 1 – Liderança Engajadora: aquela que promove um ambiente seguro, inspirador e desafiador, no qual a equipe encontra suporte genuíno para aprender, inovar e se sentir parte de algo maior.

Nível 2 – Liderança em Desenvolvimento: gestores que cumprem bem o papel técnico e operacional, mas ainda precisam ampliar suas competências relacionais e inspiradoras para evoluir no engajamento das equipes.

Nível 3 – Liderança Disfuncional: líderes que, por ação ou omissão, minam a motivação, geram frustração, aumentam o turnover e reduzem o senso de propósito no trabalho.

O que revelam as estatísticas mais recentes?

Ter mais de 60% do quadro de líderes classificados como engajadores não é trivial. É, de fato, uma marca de excelência organizacional. Na base de dados consolidada da Winx, a distribuição média das lideranças sinaliza:

Nível 1 – Liderança Engajadora: 62%

Nível 2 – Liderança em Desenvolvimento: 10%

Nível 3 – Liderança Disfuncional: 28%

Essa fotografia, embora animadora na parte superior da régua, revela um desafio preocupante: quase 3 em cada 10 líderes exercem influência negativa sobre o ambiente de trabalho.

Para efeito de comparação, as empresas classificadas como Best in Class Winx chegam a ter entre 76% e 81% de lideranças engajadoras, ou seja, um patamar que produz impactos contundentes: eNPS (Employee Net Promoter Score) na zona de excelência, turnover até 40% menor e níveis de favorabilidade de clima acima de 85%.

Já as Lideranças Disfuncionais, mesmo presentes em menor número, têm efeito desproporcional: pesquisas da Winx demonstram que cerca de 70% da variação no engajamento da equipe pode ser explicada pelo líder imediato. Peter Drucker já alertava: “As pessoas se unem a empresas, mas se demitem dos seus chefes.”

Quais competências diferenciam a Liderança Engajadora do restante dos líderes?

Nas análises da Winx, identificamos 12 competências essenciais que promovem alta favorabilidade de clima, engajamento sustentável e percepção de justiça e pertencimento. A seguir, aprofundo cada uma delas com exemplos, boas práticas e reflexões.

1) Ambiente de trabalho participativo e energizante.

Trata-se da liderança que:

Sabe conduzir reuniões produtivas, envolventes e estimulantes.

Fomenta ideias e soluções em conjunto.

Cria rituais que reforcem energia e propósito.

Ouve e valoriza perspectivas diversas.

Tem entusiasmo genuíno em mobilizar pessoas.

Demonstra humildade para admitir que não tem todas as respostas.

Uma pílula útil:

“O trabalho deve ter sentido, e a liderança deve criar contextos nos quais as pessoas possam sentir que importam e que suas contribuições contam.” "Daniel Pink

2) Apoio para desenvolvimento e crescimento do time.

Trata-se da liderança que:

Identifica gaps de desenvolvimento e cria planos de ação para eliminá-los.

Dá suporte e direcionamento, sem microgestão.

Facilita oportunidades de aprendizado prático, disponibilizando tutores para seus liderados.

Acredita (e demonstra acreditar) no potencial de evolução das pessoas.

Tem interesse genuíno pelo futuro dos talentos que lidera.

Uma pílula útil:

"“O maior presente que um líder pode dar é acreditar que seus liderados podem se tornar mais do que são hoje.”" John C. Maxwell

3) Reconhecimento frequente dos esforços e contribuições individuais.

Tipo de liderança que:

Observa comportamentos positivos e registra contribuições no momento em que ocorrem.

Oferece reconhecimento específico e alinhado aos valores da cultura.

Equilibra elogios públicos e privados.

Demonstra gratidão e valorização sincera do trabalho da equipe.

Está atenta ao esforço e ao resultado (não apenas a uma dessas coisas).

Uma pílula útil:

"“As pessoas irão esquecer o que você disse, mas nunca esquecerão como você as fez sentir.”" Maya Angelou

4) Alinhamento entre objetivos individuais e desafios do trabalho.

Liderança típica que:

Cuida do planejamento estratégico da área e do plano de trabalho da equipe.

Gerencia o plano e sua execução, com indicadores consistentes.

Conecta objetivos pessoais e organizacionais.

Comunica o propósito e o impacto das atividades.

Revisa metas de forma adaptativa.

Demonstra interesse pelo alinhamento entre aspectos pessoais e profissionais dos liderados.

Pílula útil:

"“Quando o trabalho se conecta aos objetivos e valores da pessoa, o engajamento deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma escolha.”" Jim Collins

5) Clareza de entendimento quanto às expectativas de entrega.

Trata-se da liderança que:

Tem comunicação clara e incisiva, direta, objetiva.

Organiza bem papéis e responsabilidades no trabalho.

Apresenta e atualiza suas expectativas de desempenho da equipe.

Sabe traduzir objetivos estratégicos em instruções práticas.

Faz check-ins regulares para alinhamento.

Reitera prioridades de forma consistente.

É transparente e disponível para tirar dúvidas.

Demonstra paciência ao explicar e reforçar expectativas.

Uma pílula para inspirar:

“A clareza precede o sucesso.” "Robin Sharma

6) Disponibilização de condições e recursos necessários para o trabalho.

Liderança que:

Faz boa gestão dos recursos da área (financeiros, humanos e tecnológicos).

Está atenta para o bem-estar físico do time.

Antecipa necessidades e remove obstáculos que impedem o melhor desempenho do time.

Prioriza recursos de forma justa.

Atua como facilitador e não como bloqueador.

Coloca-se como responsável maior pelo sucesso da equipe.

Tem proatividade em apoiar.

Uma pílula para ajudar:

"“Líderes removem barreiras e criam condições onde todos podem florescer.”" Peter Drucker

7) Confiança e credibilidade.

São pessoas que na posição de liderança:

Têm visível integridade em seus atos.

Agem com consistência entre discurso e prática, com enorme preocupação com sua coerência.

Protegem informações confidenciais.

São extremamente sinceras quando expressam pensamentos e sentimentos.

Demonstram espeito e consideração genuína pelas pessoas.

Uma pílula útil:

"“A confiança se constrói em quedas d’água de transparência e se destrói em gotas de incoerência.”" Stephen M.R. Covey

8) Feedback contínuo sobre desempenho.

Tipo de liderança que:

Observa fatos sem julgamento.

Sabe a diferença real entre feedback e julgamento.

Dá retorno objetivo, respeitoso e frequente.

Convida o liderado a refletir e aprender.

Tem coragem para dizer o que precisa ser dito.

Está claramente compromissada com a evolução da equipe.

Pílula para inspirar:

"“Feedback é o café da manhã dos campeões.”" Ken Blanchard

9) Importar-se pessoalmente.

São lideranças que:

Encaram liderar não apenas como ato profissional, mas também como algo pessoal.

Levam tudo o que é seu para o exercício de liderar.

Têm inteligência sócio-emocional.

Demonstram empatia e escuta aberta, verdadeira e não-julgadora.

Adaptam seu estilo de liderança a diferentes necessidades, ou seja, são líderes diferentes para cada tipo de liderado.

Procuram conhecer as pessoas com quem trabalham além crachá.

Pílula para refletir:

"“As pessoas não seguem empresas, seguem pessoas que se importam com elas.”" Simon Sinek

10) Suporte para a realização do trabalho e para melhor desempenho do time.

Trata-se da liderança que:

Age de modo situacional, oferecendo doses de liderança proporcionais à maturidade técnica e comportamental de cada liderado.

Delega responsabilidades.

Estabelece limites claros e autonomia equilibrada.

Expressa explicitamente confiança na equipe.

Apoia sem criar controle e engessamento das pessoas.

Pílula útil:

"“O melhor líder é aquele que torna a si mesmo cada vez menos necessário.”" Ralph Nader

11) Comunicação relevante e informativa para o trabalho da equipe.

Trata-se da liderança que:

Cuida bem do fluxo de comunicação.

Garante que a informação esteja visível e disponível a todos.

Explica e justifica suas decisões com a máxima transparência.

Filtra e dissemina informações de forma precisa.

Cria canais abertos e atualizados para informar a equipe.

Demonstra compromisso com a informação compartilhada.

Trabalha para oferecer clareza sobre prioridades.

Uma pílula útil:

"“A informação é o oxigênio das organizações.”" Tom Peters

12) Tratamento justo e respeitoso.

Trata-se da liderança que:

Assegura justiça em seus processos decisórios, sobretudo aqueles ligados a mérito e promoção da equipe.

Está vigilante para os temas da diversidade e inclusão.

Toma decisões imparciais.

Respeita diferenças e trata todos com dignidade.

Demonstra inequívoco compromisso com a ética.

Pílula:

“As pessoas podem perdoar erros, mas não injustiças.” "James Kouzes & Barry Posner

Não é ser bonzinho: é inteligência com resultados!

Lideranças Engajadoras, com maestria sobre essas competências, apresentam resultados muito superiores quando comparadas com as disfuncionais.

São pessoas que, uma vez investidas do poder de liderar, impactam a vida e a carreira dos seus liderados com enorme contribuição. Ao lado dessas lideranças, suas equipes florescem, frutificam, ganham potência.

Melhor ainda: essas competências não são herança divina ou genética. Podem ser impulsionadas pela cultura organizacional e promovidas por meio de desenvolvimento da liderança. Investimentos que valem o patrocínio da alta liderança.

Em resumo, são 12 as competências essenciais da Liderança Engajadora:

1) Ambiente de trabalho participativo e energizante.

2) Apoio para desenvolvimento e crescimento do time.

3) Reconhecimento frequente dos esforços e contribuições individuais.

4) Alinhamento entre objetivos individuais e desafios do trabalho.

5) Clareza de entendimento quanto às expectativas de entrega.

6) Disponibilização de condições e recursos necessários para o trabalho.

7) Confiança e credibilidade.

8) Feedback contínuo sobre desempenho.

9) Importar-se pessoalmente.

10) Suporte para a realização do trabalho e para melhor desempenho do time.

11) Comunicação relevante e informativa para o trabalho da equipe.

12) Tratamento justo e respeitoso.