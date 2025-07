De estagiário a CEO: brasileiro lidera empresa que criou 1º robô aspirador e agora mira R$ 1 bilhão

Em 2006, Marco Dutra entrou como estagiário na Kärcher Brasil, fabricante de equipamentos de limpeza (como o primeiro robô aspirador e a primeira lavadora de alta pressão com água quente), Na época, o estudante de engenharia de controle e automação nem imaginava que quase duas décadas depois assumiria o comando da operação no país. Natural de Timóteo, interior de Minas Gerais, ele se mudou para Campinas para estudar graduação. A escolha veio pela afinidade com matemática e física - mas foi no administrativo que ele construiu sua carreira.

"Logo percebi que gostava mais do trabalho administrativo do que da engenharia em si", conta. Ainda estagiário, Marco passou a atuar junto à diretoria da empresa. Foi ali que aprendeu contabilidade na prática, sentado ao lado do gerente, e mergulhou no universo das vendas, relatórios e análises. “Era o estagiário pentelho que perguntava tudo: ‘mas por que isso vai no ativo e não no passivo?’”, diz, rindo.

Essa curiosidade e disposição para aprender o destacaram. Marco aprendeu sozinho a programar macros no Excel para ganhar eficiência e virou referência no assunto dentro da empresa.

“Não adianta esperar que alguém diga quando você será promovido, você tem que estar preparado para as oportunidades antes”, afirma o CEO.

E foi se preparando para o novo que em 2011 Marco se tornou controller; em 2012, passou a liderar também a área de gerência de produtos; em 2015, assumiu o comercial e, em 2019, chegou à presidência da Kärcher Brasil.

Da pandemia ao crescimento acelerado

A pandemia foi um dos maiores desafios da trajetória de Marco como CEO. “O maior desafio foi manter a equipe motivada e mostrar que não era o fim do mundo”, conta.

A crise sanitária, no entanto, virou oportunidade para o negócio. Com as pessoas em casa e a preocupação com limpeza em alta, a venda de equipamentos residenciais - como lavadoras de alta pressão e limpadoras a vapor - disparou. “A gente esperava uma queda de 20%, mas aconteceu ao contrário. Crescemos 30% além disso. Ou seja, vendemos 50% a mais do que o previsto”, afirma o CEO.

Hoje, o segmento profissional representa 60% do faturamento, sustentado por um processo de nacionalização da produção. Mais de 80% dos produtos vendidos no Brasil já são fabricados localmente. “Isso nos dá velocidade para atender contratos e reduz a dependência de importações afetadas por flutuações do frete internacional”, afirma.

E-commerce, marketing e novos mercados

Dois pilares estratégicos da gestão de Dutra foram o investimento em e-commerce e a reestruturação do marketing. “Em 2019, decidi não contratar para duas vagas e, com esse orçamento, começamos a montar o time digital. Era um mundo desconhecido para mim, mas eu sabia que era onde o mercado caminhava”, diz.

O e-commerce hoje responde por 10%, com meta de alcançar 25% até 2028. Paralelamente, a empresa multiplicou por dez o investimento em marketing, apostando em influenciadores de nicho e em uma estrutura interna de especialistas em SEO, mídia paga e redes sociais. “Não somos só a marca da lavadora de alta pressão amarelinha. Temos desde produtos de R$ 200 até varredeiras de rua de R$ 2 milhões”, afirma Dutra.

A empresa também se prepara para lançar uma nova linha voltada à limpeza de ambientes domésticos com foco em pets. “É um segmento novo que estamos entrando, e acreditamos que pode ser um divisor de águas para o mercado brasileiro”, diz o CEO.

Soluções para a indústria, o agro e o futuro

A Kärcher atende desde donas de casa até grandes corporações como Vale, BRF, JBS, supermercados e hospitais, mas segundo o CEO, o setor agro, em especial, tem ganhado força.

“Com nossas lavadoras de água quente, conseguimos economizar água, evitar produtos químicos agressivos e melhorar a eficiência da limpeza no agronegócio”, afirma Dutra.

A proposta de valor sustentável tem atraído produtores preocupados com economia e preservação dos equipamentos, diz o CEO. “Antes, eles usavam desengraxantes alcalinos e gastavam muita água. Com nossas soluções, reduzem custos e impactos ambientais”.

Liderança com propósito e equilíbrio de vida

Apesar do cargo de CEO, Dutra faz questão de equilibrar trabalho e vida pessoal. Acorda às 5h para preparar o café da manhã das filhas e levá-las à escola.

“Faço questão de ter tempo com a família, e peço para só me procurarem aos finais de semana e nas férias se não for algo urgente”.

Para Dutra, a empresa precisa funcionar bem, mesmo quando o líder está fora. “Não quero ser o executivo que precisou de 10 anos para parar de trabalhar aos sábados. Isso nunca fez sentido para mim.”

O conselho de CEO que vale para qualquer profissão

Para quem sonha em crescer na carreira, ele deixa o conselho:

“A oportunidade aparece para quem está pronto. Estude, busque idiomas e fale onde você quer chegar”.

Expectativa: R$ 1 bilhão em 2025

Com produção nacional ampliada, novos produtos e expansão da presença digital, a Kärcher Brasil mira R$ 1 bilhão em faturamento. “A velocidade de resposta, a inovação e a proximidade com o cliente são o que nos diferencia”, afirma Dutra.

Para ele, sucesso é algo que ele conquista diariamente. “Ter problemas todos os dias faz parte do jogo, mas ir trabalhar empolgado por gostar do que faz e voltar para casa com a sensação de que valeu a pena, isso, para mim, é sucesso”.