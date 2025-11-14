Amazon testa nova geração de robôs com IA em seus centros de distribuição

A Amazon anunciou o teste de uma nova leva de tecnologias baseadas em inteligência artificial para seus centros de distribuição, parte de uma estratégia que deve economizar bilhões de dólares por ano em operações logísticas. As informações foram retiradas de The Wall Street Journal.

Entre as novidades estão o Blue Jay, um braço robótico projetado para separar pacotes com mais precisão, e o Eluna, um agente de IA capaz de orientar gestores em tempo real sobre como redirecionar equipes e evitar gargalos.

A empresa também apresentou óculos de realidade aumentada com IA para motoristas, capazes de identificar pacotes, indicar rotas e alertar sobre obstáculos.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

A companhia já vinha ampliando esforços de automação desde a compra da Kiva Systems, em 2012.

Hoje, cerca de 75% das entregas contam com algum auxílio robótico. Sob comando de Andy Jassy, a adoção de IA se acelera e seus efeitos são visíveis.

O número médio de funcionários por instalação caiu para 670 em 2024, o menor em 16 anos. Analistas projetam que, até o próximo ano, quase 40 centros terão operações altamente automatizadas, com potencial de gerar até US$ 4 bilhões em economia anual.

O Blue Jay simboliza essa transição. Criado em pouco mais de um ano, o robô ganhou velocidade no desenvolvimento graças ao uso de IA generativa para simulações virtuais.

EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero. Garanta sua vaga clicando aqui.

Ele já opera em testes na Carolina do Sul, devendo integrar futuramente a rede de centros de entrega no mesmo dia. Ao permitir manobras em espaços menores, abre caminho para armazéns compactos em áreas urbanas, algo antes inviável.

A automação também chega ao volante. Os novos óculos de realidade aumentada analisam o ambiente, organizam entregas e reduzem atrasos, uma demanda crescente, já que o volume médio de pacotes por motorista dobrou em cinco anos.

Para a força de trabalho, a Amazon afirma investir em programas de formação para funções técnicas ligadas à manutenção e gestão de robôs.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

Automatizar tarefas repetitivas. ⁣

Personalizar sua abordagem profissional. ⁣

Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣

Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣

Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui.