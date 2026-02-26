A lição de liderança de Steve Jobs que a microgestão insiste em apagar

Uma tensão recorrente aparece em equipes executivas, líderes afirmam buscar excelência, responsabilidade e resultado consistente, mas ao mesmo tempo, dizem querer profissionais autônomos, capazes de pensar e agir sem depender de validação constante.

O impasse surge quando falta confiança e, em algum momento, o líder precisa decidir se acredita que sua equipe entregará sem supervisão permanente.

Steve Jobs, afirma que “o trabalho em equipe depende de confiar que as outras pessoas cumprirão sua parte sem precisar vigiá-las o tempo todo.” As informações foram retiradas de Inc.

Confiança como modelo operacional

O microgerenciamento não é apenas um hábito improdutivo, também gera um efeito estrutural sobre a cultura. Quando um líder afirma confiar, mas reescreve documentos, participa de todas as reuniões e exige atualizações que sinalizam controle, a mensagem prática anula o discurso.

Com o tempo, profissionais deixam de assumir riscos calculados, evitam decisões autônomas e aguardam validação constante. A equipe reduz sua capacidade de julgamento e a organização passa a concentrar decisões no topo.

A frase de Jobs indica que o caminho concreto para substituir a microgestão é a confiança. O primeiro passo é definir resultados de forma clara, quando o padrão de sucesso é tangível, profissionais conseguem decidir como chegar até ele.

Se o caminho escolhido for diferente do que o líder adotaria, mas o padrão for atingido, isso não indica desalinhamento, mas capacidade analítica e autonomia.

Como transformar metas ambiciosas em sistema de resultado

