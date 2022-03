Carreira dos Sonhos existe? Saiba como juntar propósito e alta performance

A construção de uma carreira dos sonhos é um ideal de todo profissional. O que é esse sonho pode variar entre várias nuances, dependendo do perfil da pessoa, sua geração e seus ideais.

Você pode ir desde uma jornada tradicional rumo à liderança de uma empresa estabelecida até criar um novo negócio, desde o significado clássico de carreira e o trabalho como forma de independência e evolução financeira, até uma nova versão mais “light” e equilibrada com o propósito, liberdade e equilíbrio.

Independente de qual sua opção (ou se você ainda nem sabe direito qual rumo seguir), existe um método para se desenhar e buscar a tal Carreira dos Sonhos.

Tais Targa, especialista em Carreiras e Recolocação, Psicóloga e Mestre em Educação, professora de pós-graduação na FIA, LinkedIn Top Voice com mais de 500 mil seguidores na rede social e autora do livro “Você de Emprego Novo”, protagoniza a série criada por EXAME e Future Dojo.

“Muito mais do que só um emprego, queremos encontrar o nosso lugar em um espaço mais amplo que é a jornada profissional. Passamos por todas as etapas de um ciclo de autoconhecimento, propósito e alta performance”, diz Tais Targa.

“É uma jornada que pode ter altos e baixos, mas quando se tem clareza de onde desejamos chegar e também ferramentas para alcançar nossos objetivos, evitamos um processo longo e doloroso de tentativa e erro”, conta.

Entre o conteúdo abordado na série estão:

Como pode ser sua vida com a carreira dos sonhos?

Exemplos práticos de pessoas que se encontraram e como você também pode;

O caminho completo para sair do zero até a carreira dos sonhos;

O início de uma jornada e os seus primeiros passos;

“O evento vai não apenas inspirar e mostrar que é possível você buscar a Carreira dos Sonhos, mas dar o passo a passo de como você pode fazer isso, com todas as etapas de um ciclo de autoconhecimento, propósito e alta performance - independente do que você estudou, de qual sua profissão ou, mais importante, qual é o seu sonho de carreira”, afirma a especialista.

São 4 aulas gratuitas, entre 28 e 31 de Março. Os encontros são disponibilizados apenas para quem se inscrever na página oficial do evento.

