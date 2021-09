Cinco razões para cursar um MBA em liderança

Durante o mês de setembro, a EXAME Academy, braço de educação digital da EXAME, e a Unisinos promovem um programa exclusivo para pessoas que desejam mudar suas carreiras com ajuda de um MBA. O Programa de Incentivo Profissional (PIP) garante um desconto de até 51,25% para os novos alunos.

O objetivo do programa é fornecer oportunidade para que mais pessoas possam se tornar especialistas. Dessa forma, por meio da educação continuada de qualidade, tanto o profissional quanto o mercado de trabalho só têm a ganhar.

Para garantir sua vaga, basta clicar neste LINK.

Quem pode fazer o MBA

É comum ver vários MBAs com diversos pré-requisitos para o ingresso. Mas o novo mercado de trabalho exige dinamismo e flexibilidade. Por isso, o MBA estruturado pela EXAME Academy com a Unisinos não leva em consideração quanto tempo de experiência o candidato possui, basta ter uma graduação completa para estar apto a se matricular.

Mas será que um MBA é para você? Pensando nisso, listamos cinco motivos que podem ajudar na tomada de decisão:

1. Destaque profissional

Em um mercado cada vez mais disputado, quem possui um MBA automaticamente acaba conseguindo destaque. Em 12 meses, você será um especialista.

2. Imersão em conhecimento

Estude com grandes referências nacionais e internacionais. Aprenda diretamente com quem você admira em um curso reconhecido pelo MEC. Veja, abaixo, alguns professores do MBA Liderança, Gestão da Inovação e Alta Performance, que faz parte do PIP:

João Appolinário, presidente e fundador da Polishop;

Renata Moraes Vichi, CEO do Grupo CRM;

Pedro Englert, CEO da StartSe;

William Kamkwamba, engenheiro, inventor e responsável por ter inspirado o filme O menino que descobriu o vento;

Camila Farani, empresária e a maior investidora anjo do Brasil.

3. Ir para o próximo nível

A formação é exclusiva e serve tanto para profissionais com cargos de gestão ou empreendedores, quanto para pessoas que desejam pivotar a carreira ou se tornarem líderes.

4. Ser desejado

Além do destaque, as empresas estão em busca de profissionais capazes de planejar, mensurar, liderar e executar resultados com uma visão global. O MBA da EXAME e Unisinos prepara você exatamente para ser o profissional que as organizações buscam.

5. Investimento acessível

Por meio do PIP, é possível ter um patrocínio parcial do curso. Isso significa que o curso, que custa R$ 11.760 em condições normais, sai por 7.176 reais. Esse valor pode ser parcelado sem juros em até 24x de 299 reais sem comprometer o limite do cartão (basta ter disponível o valor da mensalidade). Além disso, se a intenção é investir à vista, o valor total do curso sai por 5.382,00 reais.

Invista no seu futuro. Transforme a sua carreira com as condições especiais oferecidas pela EXAME Academy e Unisinos Online.