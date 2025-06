Quer se destacar no mercado? O mapeamento de competências pode ser o seu maior aliado

O mapeamento de competências é um processo sistemático de identificar e registrar habilidades técnicas e comportamentais essenciais para uma função ou carreira.

Utilizado amplamente por empresas e jovens em início de carreira, esse método permite alinhar expectativas, direcionar treinamentos e apoiar planos de desenvolvimento profissional.

Por que isso importa para quem está começando?

Autoconhecimento e clareza de propósito

Para jovens profissionais, o mapeamento oferece um diagnóstico revelador sobre pontos fortes e lacunas a preencher. Isso facilita planejar o crescimento com metas objetivas, desde o desenvolvimento de SQL até habilidades de comunicação e liderança.

CONECTE-SE COM RECRUTADORES DAS EMPRESAS MAIS INOVADORAS DO BRASIL. Saia na frente nos processos seletivos e converse ao vivo com o time de recrutamento das empresas presentes: Nubank, Stone, Shopee, Suzano e muitas outra

Vantagem competitiva em processos seletivos

Quem conhece suas competências e busca aprimorá-las apresenta maior aderência às necessidades reais das empresas, se diferenciando da concorrência.

Como fazer seu próprio mapeamento?

1. Autoavaliação honesta

Liste seus conhecimentos, habilidades e atitudes — o modelo CHA ajuda a organizar essa reflexão.

O modelo CHA, que significa Conhecimento, Habilidade e Atitude, é uma metodologia utilizada para avaliar e desenvolver competências em indivíduos e equipes.

Ele se baseia na ideia de que a competência de uma pessoa é composta por esses três elementos, e que o desenvolvimento de cada um deles é fundamental para o sucesso profissional.

2. Feedback externo

Busque opinião de colegas, mentores e líderes para validar e completar sua visão interna.

1 EM CADA 5 PARTICIPANTES É CONTRATADO APÓS O EVENTO. Participe da Conferência de Gestão e Inovação, evento para conectar jovens estudantes com as empresas protagonistas do mercado de trabalho. É presencial e gratuito. Clique aqui e garanta vaga.

3. Defina metas de desenvolvimento

Transforme lacunas identificadas em ações concretas: cursos, projetos paralelos ou mentoria.

4. Acompanhe e revise

A cada trimestre, avalie o progresso, ajustando indicadores e traçando novos passos.

1 em cada 5 participantes é contratado após este evento

Para jovens que buscam acelerar a carreira, a Conferência de Gestão e Inovação é uma oportunidade imperdível.

O evento gratuito reúne universitários de todo o país e os conecta com as empresas líderes de mercado. Ao longo da programação, é possível aprender com cases reais, ampliar sua rede e até encontrar oportunidades de estágio e emprego com empresas de referência.

Além disso, é possível se conectar com as empresas mais inovadoras do Brasil, como Nubank, Stone, Shopee, Suzano e muitas outras.

Durante o evento, você vai...

Se conectar com centenas de jovens;

Interagir diretamente com dezenas de empresas que estão contratando;

Acessar às melhores oportunidades do mercado em um só lugar;

Ampliar seu networking e desenvolva uma rede de apoio sólida.

GARANTA SUA VAGA CLICANDO AQUI