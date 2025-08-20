Três prompts que te ajudam em processos seletivos — principalmente se for seu primeiro emprego

Até 2030, cerca de 70% das habilidades exigidas nas profissões atuais devem mudar, segundo estudo do LinkedIn. No centro dessa transformação está a inteligência artificial, que já é considerada a competência mais importante do mercado para os próximos anos.

Um levantamento recente da plataforma, o relatório Skills on the Rise, apontou que a alfabetização em IA superou inclusive soft skills como resolução de conflitos e adaptabilidade na lista de prioridades dos recrutadores.

Para quem está procurando emprego, mudando de carreira ou buscando destaque no mercado, não entender IA deixou de ser uma opção. Felizmente, a mesma tecnologia pode ser usada como aliada para acelerar o aprendizado e a preparação para entrevistas, currículos e apresentações profissionais.

Prompt 1: descubra como a IA se aplica à sua profissão

Antes de dominar qualquer ferramenta, é preciso saber como ela pode ser aplicada ao seu contexto. O primeiro passo recomendado é utilizar a própria IA generativa — como ChatGPT ou Gemini — para mapear as formas como a tecnologia já está sendo usada em funções semelhantes àquela que você busca.

“Estou me candidatando para vagas de [nome do cargo] na área de [setor]. Quero ser mais competitivo ao me apresentar em entrevistas e sei que a alfabetização em IA é a habilidade número um que os recrutadores vão buscar em 2025. Você pode me dar uma visão geral de como [cargo]s na área de [setor] podem integrar IA ao seu trabalho?”

A resposta a esse comando oferece uma visão prática e atualizada sobre como a IA pode ser integrada ao seu cargo dos sonhos — e, principalmente, quais competências você ainda precisa desenvolver.

Prompt 2: monte seu plano de aprendizado sob medida

Com a lista de competências em mãos, o segundo passo é construir um plano de desenvolvimento. A IA também pode ajudar aqui, funcionando como uma espécie de mentor digital que estrutura sua jornada de aprendizado de maneira personalizada.

“Com base nessas habilidades, crie um plano de aprendizado de sete dias para a competência mais estratégica que devo desenvolver primeiro.”

Esse plano pode incluir leitura de materiais técnicos, tutoriais, exercícios práticos, vídeos explicativos e desafios simulados, tudo com foco no que é mais relevante para o seu momento profissional.

Prompt 3: destaque suas novas habilidades nas entrevistas

Aprender é essencial, mas saber comunicar esse conhecimento é o que garante destaque em entrevistas e processos seletivos. O terceiro prompt ajuda a criar uma narrativa clara e estratégica sobre a sua adaptação às novas exigências do mercado.

“Assumindo que eu domine essas habilidades, me apresente uma forma de falar sobre elas em entrevistas e na minha carta de apresentação, para mostrar que sou um candidato estratégico, com visão de futuro, adaptável e atento ao cenário atual.”

A partir dessa resposta, é possível construir a apresentação ideal para o LinkedIn, currículo ou carta de apresentação. A inteligência artificial ajuda a traduzir seu aprendizado em argumentos de valor, algo que pode fazer toda a diferença em uma entrevista.

