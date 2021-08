Três dicas para traçar metas mais eficientes no trabalho

Trabalhar naquela empresa dos sonhos, receber um aumento de salário ou finalmente conquistar uma posição de liderança. Seja qual for o seu objetivo, traçar metas eficientes é essencial para conquistá-lo.

Mas, se por um lado esse hábito se mostra extremamente importante para melhorar o desempenho e a performance no mundo profissional, por outro ele pode ser bastante desafiador – especialmente em momentos de instabilidade, como o que vivemos nos últimos meses.

Uma pesquisa realizada recentemente pela Woke com 80 executivos C-Level revelou, por exemplo, que para a maior parte (44%) deles, a maior dificuldade enfrentada durante a pandemia foi a de fazer um bom planejamento e realizar revisões constantes de metas.

Desenvolva as habilidades necessárias para gerenciar times mesmo em situações adversas. Conheça o Programa Líderes do Agora!

Pensando nisso e sabendo da importância de um bom planejamento de metas para o sucesso dos negócios, a EXAME decidiu listar algumas dicas que prometem ajudar nesse processo. Confira abaixo.

1. Às vezes, menos é mais

É sabido que a definição de metas pode funcionar como um forte estimulante para que as equipes trabalhem mais motivadas e engajadas. Mas o inverso também pode acontecer. Se as metas traçadas parecem inatingíveis, podem acabar gerando frustração e desmotivação.

Para evitar que isso aconteça, antes de estabelecer uma meta, é importante levar em conta o histórico da empresa, a quantidade de mão de obra e os recursos disponíveis. Conversar com os demais colaboradores para entender seu ponto de vista sobre o assunto também é uma forma de evitar que metas inatingíveis sejam traçadas.

2. Conheça o método SMART

Apresentado por George T. Doran no artigo There's a SMART Way to Write Management's Goals and Objectives, o acrônimo SMART é usado para definir critérios importantes no estabelecimento de metas. Segundo a teoria, para que tenham sucesso, é preciso que as metas sejam:

• Específicas (specific)

No lugar de metas abstratas ou subjetivas, prefira metas claras e objetivas. Aqui, quanto mais detalhada e realista for a ideia, melhor. Um bom exemplo é substituir o “aumentar as vendas” por “aumentar as vendas em 5% até o final do mês”.

• Mensuráveis (measurable)

Também é importante garantir que as metas que estão sendo estabelecidas poderão ser medidas. Afinal, de nada adianta ter um objetivo claro (como aumentar as visitas no site, por exemplo), se você não possui meios ou ferramentas capazes de computar esses dados.

• Atribuíveis (assignable)

Uma vez decididas e esclarecidas, as metas também precisam ser “atribuíveis”. Ou seja, é preciso que seja possível designar responsáveis por tarefas específicas – e que isso esteja claro para todos os envolvidos no projeto.

• Relevantes (relevant)

Para que todos os envolvidos se sintam verdadeiramente motivados, também é preciso deixar claro de que maneiras o atingimento daquela meta impactará a empresa ou o projeto.

Para isso, procure entender quais metas realmente fazem sentido para o sucesso do seu projeto. Nem sempre as soluções que funcionam para um negócio, funcionam para todos.

• Temporais (time-related)

Essa parte diz respeito à etapa do planejamento em que você traça um prazo para a execução das metas. Ela é essencial para ajudar a estabelecer prioridades e, de fato, conseguir cumprir com seu objetivo.

3. Reavalie constantemente

Com as metas definidas, é importante fazer um acompanhamento diário para entender sua evolução e fazer pequenos ajustes, se necessário. Por fim, ao atingir um objetivo, também é imprescindível tirar um tempo para avaliar os resultados e elencar os aprendizados.

Traçando metas mesmo em situações adversas

Como vimos, saber executar um bom plano de ação é imprescindível para potencializar o resultado de seu trabalho e alcançar mais projeção na carreira.

Foi pensando nisso que a EXAME e a FRST Falconi decidiram se juntar para o desenvolvimento do Líderes do Agora, um programa de aceleração para profissionais que ocupam ou desejam ocupar uma cadeira de liderança em suas áreas de atuação.

Participe gratuitamente do grupo VIP sobre liderança para receber conteúdos exclusivos do Programa Líderes do Agora

Com foco no desenvolvimento de competências relacionadas à liderança, gestão para resultados, inovação e protagonismo, programa é construído com base em três pilares – conhecimento aplicado, colaboração e prática – e oferece conteúdos nos mais variados formatos (de videoaulas a exercícios práticos, passando por mentorias, masterclasses e estudos de caso).