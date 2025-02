Mentorias podem ajudar a superar a síndrome do impostor

Por Cecília Ivanisk, fundadora da Learn to Fly.

Você já teve a sensação de que, a qualquer momento, alguém vai descobrir que você não é tão boa ou bom o quanto parece? Já recebeu elogios, mas pensou: “Essas pessoas estão enganadas, foi sorte”? Se sim, você pode estar lidando com a síndrome do impostor.

Pesquisas apontam que 70% das pessoas enfrentarão a síndrome do impostor em algum momento da vida, segundo um estudo publicado na International Journal of Behavioral Science. E acredite: não são apenas iniciantes que sentem isso. Profissionais experientes, CEOs, acadêmicos e até artistas mundialmente reconhecidos relatam esse mesmo medo de serem “desmascarados”.

A boa notícia? Você não precisa enfrentar isso sozinho! Ter alguém de confiança com quem trocar experiências pode te ajudar a ajustar o foco sobre si mesmo e validar o seu talento. Isso porque a síndrome do impostor não é um diagnóstico clínico, mas um padrão de pensamento que pode ser transformado. E a mentoria pode ser um caminho poderoso para sair desse ciclo, permitindo que você se enxergue com mais clareza, confiança e gentileza.

Quando a dúvida vira um problema

Sentir insegurança de vez em quando é normal (quem nunca?). Mas quando essa sensação se torna constante e te impede de reconhecer seu próprio mérito, é hora de prestar mais atenção.



A síndrome do impostor costuma se manifestar de várias formas, como a tendência de atribuir o sucesso à sorte ou a fatores externos, o medo constante de ser "descoberto" como uma fraude e a dificuldade em aceitar elogios ou reconhecimento.

Além disso, pode gerar ansiedade intensa antes de desafios profissionais e levar à autossabotagem, seja evitando novas oportunidades, procrastinando ou trabalhando excessivamente para tentar compensar uma insegurança que nunca parece desaparecer.

E se você tivesse um mentor para te ajudar com a síndrome do impostor?

A mentoria pode ser uma das formas mais eficazes de vencer esse quadro. E não é achismo: estudos mostram que a troca com alguém experiente pode transformar a forma como encaramos nossas habilidades e desafios. É alguém que “olha de fora”, com a perspectiva mais abrangente.

Um estudo da Deloitte revelou que profissionais que participam de programas de mentoria têm 77% mais chances de permanecer na empresa. Essa retenção não acontece por acaso. A mentoria ativa mecanismos que fortalecem o autoconhecimento e a autoconfiança, ajudando os mentorados a enxergarem seus talentos com mais clareza, validarem suas conquistas de forma realista e criarem novas narrativas sobre o próprio sucesso.

Ter um mentor é como ajustar o foco da própria trajetória. Você aprende a reconhecer seu progresso, perceber que seu crescimento não é sorte, mas resultado de esforço e aprendizado, e transformar essa nova percepção em confiança para avançar – inclusive em áreas pessoais da vida.

E no seu caso? Quem são as pessoas que ajudam você a enxergar seu próprio valor? Se você sente que tem síndrome do impostor, talvez seja hora de buscar uma mentoria e se inspirar com quem já superou esse desafio.

