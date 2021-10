Você sabe por que o login é tão importante para seu negócio?

É comum que pessoas desistam de uma compra online quando encontram processos complicados para se cadastrar em um site. Em um momento em que nos deparamos, diariamente, com uma série de fraudes e golpes digitais, é preciso falar sobre as questões de identidade e autenticação no ambiente virtual. Os consumidores querem usar serviços digitais, com processos de identificação práticos e, acima de tudo, seguros, por conta da proliferação de ameaças online.

O grande ponto é que ainda há muita frustração, por parte do consumidor, com relação ao uso de senhas tradicionais, por conta da insegurança. Para as empresas, há o desafio de encontrar o equilíbrio entre facilidade e segurança.

Pesquisa recente lançada pela Auth0 em 12 países, incluindo o Brasil, detectou uma média de 26.600 senhas violadas por dia no mundo. Embora muitas vezes as empresas afirmem ter foco no cliente, se esforçando para oferecer as tecnologias que seus usuários exigem, as descobertas da pesquisa da Auth0 aponta que as organizações em todo o mundo continuam errando o alvo quando se trata de fornecer aos usuários a experiência de login que desejam.

Na América Latina, essa frustração é latente. 84% dos consumidores latinoamericanos abandonaram totalmente uma tentativa de compra ou registro devido a uma experiência de login complicada. Segmentando por país, o Brasil lidera com 87%, em comparação com México (85%) e Argentina (80%).

Além disso, os consumidores latinos se disseram mais propensos a se inscrever em um aplicativo/serviço online se ele oferecesse logins sociais — quando o usuário tem uma única forma de login utilizando as informações de suas redes sociais, como Facebook, Twitter ou Google, para entrar em um site, em vez de criar uma nova conta cada vez que acessa um novo portal, por exemplo.

Segundo o levantamento da Auth0, 61% dos entrevistados da América Latina preferem esse tipo de login. Porém, apenas 41% das empresas latino-americanas oferecem a alternativa.

A pesquisa identificou também as formas de login preferidas dos consumidores brasileiros: login social (65%); autenticação única (Single Sign-on), com 59%; autenticação multifator (MFA), com 23%; autenticação por biometria (62%) e sem senha (45%).

No entanto, a oferta por parte das empresas ainda não acompanha o desejo dos consumidores: apenas 55% das marcas no Brasil oferecem a possibilidade de login social e 48% contam com autenticação única (SSO), por exemplo. Na comparação com nossos vizinhos argentinos, os dados são bem divergentes. Por lá, apenas 28% das empresas pesquisadas disseram oferecer a possibilidade de autenticação com login social; mas 59% disponibiliza single sign-on.

“Os dados da pesquisa revelam que há uma lacuna clara entre as expectativas dos consumidores e das empresas. Os consumidores online da América Latina estão buscando tecnologias de login modernas, como SSO, logins sociais e biometria para maior comodidade, segurança e privacidade, mas a maioria das empresas brasileiras, argentinas e mexicanas não atende às expectativas dos consumidores. A primeira impressão do seu negócio começa no login, e se o seu processo for frustrante e não acompanhar as demandas dos consumidores, eles podem levar seus negócios para outro lugar”, afirma Victor Borga, gerente regional de vendas da Auth0 para a América Latina.

O estudo foi conduzido de forma online pela Auth0 em parceria com a YouGov, de fevereiro a agosto de 2021. A pesquisa consistiu em duas pesquisas com mais de 14.700 consumidores e 2.400 tomadores de decisão de TI e marketing que trabalham para empresas que oferecem um aplicativo/serviço online para clientes em 12 países: Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, França, Alemanha, Holanda, Austrália, Cingapura, Japão, Argentina, Brasil e México. Os dados para o estudo foram pós-ponderados por idade, sexo e região para refletir as últimas estimativas populacionais em cada mercado.

