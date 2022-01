Você reconhece a importância do jornalismo infantojuvenil?

Qual é a importância do jornalismo infantojuvenil para os jovens e para a sociedade? Por que levar notícias de atualidades para as crianças, diante de tantos desafios enfrentados pelo jornalismo atualmente? Foi com essas perguntas na cabeça que comecei a escrever este texto. Embora minha mente seja inundada de respostas a cada vez que essas questões surgem, acredito que o momento vivido, entre as mais diversas crises, traz a necessidade de ir mais longe — além das nossas fronteiras.

Foi assim que decidi conversar com editores de jornais e revistas infantojuvenis de outros países e fazer essas mesmas perguntas a eles. Afinal, a tradição de levar notícias para crianças e adolescentes vem de décadas em locais como a Europa e os Estados Unidos.

Receber as respostas de meus colegas, que se alinham totalmente à trajetória que construí ao longo de mais de uma década na produção de conteúdo jornalístico para os jovens, trouxe ainda mais a certeza de que trabalhar, hoje, para informar esse público é o que precisamos para as transformações que todos desejam ver acontecer no mundo.

Mas, antes de partir para os adultos especialistas, veja o que dizem os principais interessados em toda essa história: os jovens. Como estamos abordando um território internacional, ouvi leitores do Joca, jornal infantojuvenil onde sou editora-chefe, que vivem em Utah, nos Estados Unidos, e usam a publicação, entre outros pontos, para se informar sobre o Brasil:

“Além do Joca, leio outros jornais e revistas. Tem o Tooele Transcript Bulletin que eu leio às vezes. Gosto porque ele informa o que está acontecendo na minha cidade. Eu gosto de estar informada.” Sophia A., 12 anos

“O jornal Joca é um bom lugar para olhar o que está acontecendo no Brasil.” Gracen B., 13 anos

Leio o New Era, da minha igreja, e o Tooele Transcript Bulletin, que me informa sobre minha cidade e por causa dos quadrinhos. O jornal Joca ajuda a aprender novas coisas sobre o Brasil.” Katelyn B., 12 anos

Agora, confira o que disseram: Andrea Delbanco (diretora editorial da revista Time for Kids – EUA), Aralynn A. McMane (diretora da Global Youth & News Media, organização sediada na França que tem como objetivo fortalecer os vínculos entre os jovens e os meios de comunicação), François Dufour (editor-chefe e cofundador do jornal Mon Quotidien – França), Russell Kahn (editor-chefe do site e aplicativo News-O-Matic – EUA) e Simon T. Hjortkjær (editor-chefe interino do jornal Børneavisen – Dinamarca).

Além dos problemas

“O jornalismo para crianças está entre os melhores do mundo por diversas razões:

– Os editores levam os jovens leitores muito a sério e são cuidadosos ao costurar as histórias conforme a necessidade e a possibilidade de compreensão deles, garantindo que estão oferecendo notícias reais sobre questões reais.

– Eles também escutam seus leitores por meio de muita interação.

– Bem mais do que em qualquer outro tipo de noticiário, o jornalismo para crianças se concentra em soluções e não apenas em relatar os problemas.” Aralynn A. McMane, diretora da Global Youth & News Media

Antídoto contra fake news

“Devemos ensinar as crianças a serem leitoras e pensadoras críticas ao mesmo tempo em que as ensinamos a ler. Se, algum dia, nós quisermos superar a crise da desinformação, os jovens devem ser capazes de reconhecer o jornalismo competente, baseado em fatos e serem ensinados a distinguir fato de ficção. Se as crianças gostarem do que estão lendo, e aprenderem a amar o ato de explorar o que existe redor delas, o mundo será um lugar melhor”, declara Andrea Delbanco, diretora editorial da revista Time for Kids (EUA).

Notícias hoje por um futuro melhor

“Vejo o jornalismo infantojuvenil como um investimento no futuro da nossa sociedade. Ter crianças que são esclarecidas sobre o mundo que as rodeia não apenas beneficia um único indivíduo – a criança –, mas a sociedade do futuro que, esperançosamente, será povoada pelos jovens que tiveram seu pensamento crítico estimulado com uma mentalidade global e democrática.

Atualmente, as crianças são bombardeadas por recursos online, como as redes sociais. Isso tudo pode tornar difícil diferenciar o que é verdadeiro do que é falso. Eu acredito que o jornalismo apropriado, profissional e responsável é um caminho incrível para ajudar os jovens a navegar por este mundo.

O noticiário para adultos, muitas vezes, foca em situações dramáticas, conflitos e catástrofes. Acredito que o jornalismo para crianças tem o poder de inspirar ao invés de desanimar. Podemos contar às crianças sobre as coisas ruins que acontecem, mas sendo construtivos e focando no que está sendo feito para tornar tudo melhor. Podemos dar às crianças esperança e aspiração para melhorar o futuro”, diz Simon T. Hjortkjær, editor-chefe interino do jornal Børneavisen (Dinamarca).

Ferramenta para entender o mundo

“O jornalismo infantojuvenil nunca foi tão importante. Os jovens precisam, desesperadamente, saber como o mundo funciona — e como está constantemente evoluindo. É fundamental que se preparem para serem cidadãos globais e participantes ativos na sociedade. Além disso, o jornalismo ajuda os jovens a desenvolver um grande senso de empatia e compreensão. Isso pode salvar o mundo.

A infeliz verdade é que a geração atual vai enfrentar significantes desafios conforme cresce durante este século no planeta Terra. A crise ambiental segue se expandindo e as crianças vão encarar as maiores repercussões dos erros de seus ancestrais. Vamos precisar de jovens que ajudem a encontrar soluções para o nosso meio ambiente. Por que não os levar a ficar cientes da situação desde cedo? E não se trata de causar ansiedade, mas de oferecer ferramentas para que entendam a situação.

Estar exposto ao jornalismo na infância prepara os jovens a serem adultos com pensamento crítico. Isso não poderia ser mais relevante neste ponto da história, com a desinformação continuando a ameaçar a nossa democracia. O jornalismo infantil pode impulsionar as habilidades de alfabetização midiática que servirão aos leitores até a idade adulta. E isso dá esperança a qualquer sociedade”, declara Russell Kahn, editor-chefe do site e aplicativo News-O-Matic Editor (EUA).

O que é o jornalismo infantojuvenil?

“Ler notícias, todos os dias.

Aprendendo por meio de notícias, todos os dias.

Tornando-se consciente do mundo, todos os dias.

Compreendendo o mundo, dia após dia”, afirma François Dufour, editor-chefe e cofundador do jornal Mon Quotidien (França)

Números de três jornais infantojuvenis pelo mundo

Mon Quotidien, para leitores de dez a 13 anos | França

Lançado em 1995

Edições de segunda-feira a sábado (210 edições em 2020), com oito páginas

Cerca de 30 mil assinantes

89,6% dos assinantes recebem o jornal impresso – 10,4% estão apenas no on-line

Le Petit Quotidien, para leitores de seis a dez anos | França

Lançado em 1998

Edições de segunda-feira a sábado (210 edições em 2020), com quatro páginas

Cerca de 40 mil assinantes

92,1% dos assinantes recebem o jornal impresso – 7,9% estão apenas no on-line

First News, para leitores de sete a 14 anos | Reino Unido

Lançado em 2006

As edições são semanais, com 28 páginas

Cerca de 50 mil assinantes

Em média, 58 mil exemplares impressos por edição em 2020

Maria Carolina Cristianini

Editora-chefe do jornal Joca, para crianças e adolescentes, e Jornalista Amiga da Criança

