Viveo lança Humania e se torna uma das líderes em Programa de Promoção à Saúde (PPS)

A Viveo anunciou a junção da Azimutemed e Profarma Specialty (divisão Suporte ao Paciente), que passam a ser Humania. Juntas, as empresas possuem mais de 18 anos de atuação, 12 milhões de vidas impactadas e 30 áreas terapêuticas cobertas, ou seja, representam 33% do mercado que gira em torno de R$ 1.6 bilhões, segundo dados da Integration Consulting.

O mercado de promoção à saúde mudou muito nos últimos anos e as empresas precisam olhar não somente a jornada do paciente, mas toda rede de apoio, cuidadores, familiares e médicos. “Os atendimentos precisam ser cada vez mais personalizados e o serviço requer tecnologia e inovação. Nesse sentido, foram investidos aproximadamente R$ 10 milhões em sistemas e tecnologias que conseguissem atender clientes e pacientes de forma mais assertiva, customizada e humanizada. Sabemos que a saúde é uma jornada, que o conhecimento adequado, e a alta performance de um procedimento ou medicamento pode depender de quem está ao lado das pessoas, com expertise técnica e profundidade na atuação. Por isso, Humania é a humanização somada à tecnologia e a ciência”, ressalta Flávio Leal, diretor executivo da Viveo, responsável pela unidade de serviços da companhia.

A proposta da nova companhia

A nova companhia nasce com o objetivo de ser uma solução completa na área de Promoção à Saúde e tem como base três pilares que nortearão seus serviços: humanização, tecnologia e inovação e sinergias possíveis dentro do ecossistema, que podem alavancar a estratégia de negócios da Viveo e impulsionar toda a cadeia de saúde. Com isso, amplia o portfólio, expande as ofertas, ganha mais capacidade operacional e se consolida como líder de mercado. Para se ter ideia, proporcionando a melhor experiência para pacientes e sua cadeia de apoio e o melhor serviço para indústria farmacêutica, planos e outros.

Humania está investindo, também, em metodologia (human experience) e desenvolvimento do segmento. “Queremos apresentar um novo conceito. Estamos focando em mais três grandes áreas como: Consultoria que proporciona a entrada mais estratégica, independente do mercado, de forma customizada; Saúde Suplementar e Saúde Corporativa, que visa trabalhar com Recursos Humanos, Operadora e empresas visando aproximar a saúde das pessoas, independente do meio”, complementa Leal.

A Humania chega para reforçar o propósito da Viveo de cuidar de cada vida e impulsionar o ecossistema e o canal de serviços; isso acontece depois das 25 aquisições realizadas pela empresa nos últimos anos que ajudaram a consolidar as parcerias com indústrias farmacêuticas, operadoras de saúde e até mesmo empresas, sob demanda única e customizada, para atender às necessidades diárias dos pacientes, tanto de planos de saúde, como do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os programas, são hoje um conjunto de serviços dedicados a pacientes e médicos, que atendem toda a jornada do prescritor e do usuário, desde a identificação precoce da doença, o seu diagnóstico, o acesso aos medicamentos, até a adesão ao tratamento; e que impactam em redução de sinistralidade e melhoria na qualidade de vida das pessoas.

Na avaliação do executivo, todas as avenidas levam a educação do paciente e a cadeia de saúde de A a Z e reforçam a missão da Viveo que é simplificar o mercado da saúde e cuidar de cada vida. “Estamos aqui, com base em nossa atuação na ponta, para reunir e fornecer dados geradores de insights. Queremos promover evolução e crescimento e contribuir com movimentos de inovação e qualidade de vida à população. Somos um time! Por isso, pretendemos acompanhar cotidianamente, com respeito, paixão e entusiasmo, tantas trajetórias de vida. Somos Humania”, finaliza Leal.

