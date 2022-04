Viveo e Porto Seguro Saúde se unem para criar serviços personalizados

Com o objetivo de fornecer um amplo atendimento aos pacientes crônicos, que dependem de medicamentos recorrentes e muitas vezes de alto custo, a Viveo, ecossistema de produtos e serviços que conecta soluções de saúde, por meio das empresas Far.me, Health Log e Mafra Hospitalar, firmou parceria com o Porto Seguro Saúde.

Pelo Programa de Suporte ao Paciente (PSP), os beneficiários Porto Seguro Saúde, além de receberem seus medicamentos de forma mais rápida, terão acesso a serviços personalizados da Mafra Hospitalar e da Far.me. A Mafra fornecerá medicamentos especiais à operadora, que serão entregues via Health Log na casa do paciente em todo o país.

Por sua vez, a Far.me fará todo o acompanhamento do processo de acesso e adesão do paciente ao tratamento, desde a avaliação e liberação, ao monitoramento da logística — partindo do Centro de Distribuição até a porta do domicílio do beneficiário. Além disso, a empresa fornecerá serviços voltados à correta adesão ao tratamento medicamentoso por parte do paciente, aumentando as chances de sucesso terapêutico.

A parceria também contempla suporte completo para a correta adesão ao tratamento e cuidado integral da equipe de especialistas em saúde para diferentes tipos de assistência — incluindo o esclarecimento de dúvidas sobre uso, armazenamento e cuidados com medicamentos e a prevenção de reações adversas. Com a iniciativa, o objetivo é reduzir ao máximo os riscos à saúde e quaisquer barreiras à melhora do quadro clínico.

Outro projeto de destaque levará mais benefícios aos clientes do Porto Seguro Saúde, que agora passam a contar com vantagens extras ao adquirir os serviços da Far.me Box. Trata-se de uma assinatura de medicamentos de uso contínuo com entrega automática na casa dos pacientes a cada 30 dias, já separados por dose, dia e horário, de acordo com cada prescrição médica.

Além da solução, os pacientes também podem usufruir do envio de remédios/itens de saúde pontuais e contam com acompanhamento clínico farmacêutico personalizado ao longo de todo o tratamento. O benefício está disponível para os municípios de São Paulo, Grande São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, além de Belo Horizonte e Grande Belo Horizonte.

Os beneficiários Porto Seguro Saúde ainda terão vantagens exclusivas na assinatura dos serviços da Far.me, que terá preço mensal fixo — salvo apenas o reajuste anual da CMED Anvisa, isenção da taxa de adesão ao plano e 50% de desconto nas três primeiras Far.me Box.

A contratação poderá ser realizada de forma digital e o beneficiário deverá informar apenas os dados da carteirinha do Porto Seguro Saúde e a listagem dos medicamentos a serem utilizados, por meio do serviço Far.me.

